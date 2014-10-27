英國「可能」新添HS3高鐵線路

Image copyright PA Image caption 英國政府希望用高鐵帶動北部地區的經濟發展。

英格蘭北部除了已經立項的HS2高鐵，再建一條東西向的「HS3」高鐵的設想離現實又近了一步。

此前，HS2高鐵項目收益最大化可行方案探討報告公布，項目負責人戴維·希金斯爵士（Sir David Higgins）稱改善英格蘭北部的鐵路交通網不但「有益」也「有可能」。

提議中的HS3據信能把曼切斯特到利茲的車程時間從48分鐘縮短到26分鐘。

英國政府表示將擬定計劃，對HS3高鐵項目的各種選項、成本和交付時間表等展開研究，明年3月預計可拿出中期報告。

BBC交通事務記者韋斯柯特說，政府只是問了一下可能的線路和價格，跟正式承諾還有很遙遠的距離。

有人估計建HS3預算至少70億英鎊。

東西向的HS3線路得到戴維爵士的支持。他認為這可以為伯明翰以北的HS2高鐵二期工程添彩。

HS2二期工程包括伯明翰到曼城和利茲的Y型高鐵線路。

戴維爵士說，改善利茲和曼城之間的鐵路交通的方式之一是每小時車次加倍，而這可以通過新建一條高鐵或對現有鐵軌升級來實現。

不過，反對HS2高鐵項目的活動人士路金（Joe Rukin）表示，HS3的興建成本將超過HS2，而且這一建議也表明HS2項目的計劃有疏漏。

英國財相奧斯本今年6月請戴維爵士考慮如何改善曼城和利茲之間東西向的鐵路交通，並成立了一個新的機構，北方交通局，負責與英國政府共同制定北部城鎮交通網升級改進戰略方案。

HS2高鐵線從倫敦出發，北上伯明翰，之後分叉，東線經東米德蘭和南約克郡到利茲，西線經克魯維（Crewe）到曼城。

（編譯：郱書 / 責編：尚清）