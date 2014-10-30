碩大無朋：英國巨型南瓜奪大獎

Image copyright PA Image caption 南瓜是英美慶祝萬聖節不可或缺的一環

英格蘭北部一位男士經過多月的努力，終於養植出一個巨大的南瓜，並且在西方萬聖節即將來臨之際奪得巨型南瓜美譽。

現年50歲的馬爾·卡特來自英格蘭北部的米德爾斯堡。

他培植的大南瓜中1025磅（465公斤），重量相等於五頭小像。有關方面需要動用起重機才能成功搬動南瓜。

奪得大獎

卡特的南瓜參加了約克萬聖節大賽，奪得了備受觸目的大南瓜獎牌和500英鎊獎金。

在西方國家，南瓜與一年一度的萬聖節拉上了不可分割的關係。在英美等地方，其中一種慶祝萬聖節的方法就是在南瓜上刻畫上恐怖臉譜。

卡特成功養殖大南瓜的秘訣是用透明塑膠布建成的保護罩，保護南瓜，免受風雨所傷。

卡特一家種植南瓜和其他蔬果多年。不過，他說，這是他歷來最大、最成功的南瓜。

大南瓜現在交由藝術家改造成有萬聖節圖案的巨型裝飾，公開展覽。

（撰稿/責編：顧垠）