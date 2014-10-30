報告：英國人欠缺對國家認知

Image copyright Getty Image caption 英國人之中，不了解當前社會狀況的大有人在。

社交媒體發達，網絡使用日新月異。按常理，人們應該非常容易了解到自己的國家和所在地方的狀況，可是，一項大型調查卻顯示，實際情況與此相反。

由國際調研機構Ipsos MORI安排進行的調查顯示，在調查所包括的14個國家之中，不少人對自己國際地區的人口和其他主要社會問題的理解存在著嚴重的偏差。

這次調查在14個國家地區中以網上調查的形式進行。

在英國，參加調查的有大約1千人，年齡介乎16到64歲之間。

層面廣泛

調查詢問了受訪者一系列的問題，以了解他們對一些主要問題的認識，其中包括：移民、失業、人均壽命、謀殺率，以及宗教信仰、年輕女孩懷孕等多方面問題。

結果顯示，受訪者心中的答案跟事實之間存在著嚴重偏差。

舉例說：穆斯林人口。受訪者遠遠高估了英國的穆斯林人口。他們以為穆斯林佔英國人口的五分之一，可是，實際數字是5%。

另外，失業率也凸顯了受訪者缺乏認知。他們以為有接近24%適齡人口失業，但是，實際數字只是7%。

不過，英國人對人均壽命方面的認知可能還算不錯。受訪者認為在2014年出生的孩子估計將活到83歲，但是，真是數字是80歲，相差不算太遠。

偏差嚴重

總體來說，英國人對自己的國家的狀況的認知不算太差。

調查顯示，在14個調查國家地區中，表現最不如理想的是美國和意大利的國民。

數字顯示，他們對自身的認知最為不足，特別是關於移民方面的問題。

在美國，受訪者以為高達32%的人口是外來移民，可是，實際數字只有13%。

意大利人則以為30%的人口是移民，但真實數字是7%。

Ipsos MORI研究所的發言人波比•杜非表示，調查所發現的情況有令人感到擔憂的地方。

他舉例說，政客可能就是按照其所代表的民眾的想法作出反應，而沒有考慮到真實的數據。

這次調查包括了以下國家：意大利、美國、韓國、波蘭、匈牙利、法國、加拿大、比利時、澳大利亞、英國、西班牙、日本、德國和瑞典。

（編譯/責編：顧垠）