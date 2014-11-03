每日鍛煉一刻鐘 降低乳腺癌發病率

Image caption 堅持每日鍛煉15分鐘的中老年女性可以大幅度降低乳腺癌發病率

英國牛津大學醫學研究者的一項最新研究顯示，女性如果能每天堅持「需要流汗喘粗氣」的劇烈鍛煉15分鐘，將大大降低乳腺癌發病率。

這項共有12萬5千名更年期過後婦女參與的抽樣研究顯示，中老年婦女只要能堅持每天劇烈鍛煉一刻鐘，就可以把乳腺癌發病率降低至少20%。

研究將每日堅持跑步或體操15-35分鐘的與每日沒有體育活動的婦女進行了對比，結果發現堅持鍛煉婦女的乳腺癌發病率大大低於不鍛煉者。

每天一刻鐘

長達三年的研究還顯示，體內脂肪越多的婦女，乳腺癌發病率也越高；不過，只要堅持鍛煉，即使是高體重多脂肪婦女的乳腺癌發病率也可以大幅降低。

主持研究項目的蒂姆·科伊教授（Prof. Tim Key）說：「儘管我們長期知道堅持鍛煉有利於更年期過後的婦女降低乳腺癌發病率，但是最新研究中最有意思的發現是即使身體肥胖的婦女只要堅持鍛煉也可以降低乳腺癌發病率。」

他說：「除了鍛煉可以幫助維持健康體重之外，我們目前還不完全清楚鍛煉如何幫助降低乳腺癌發病率。不過有證據顯示，鍛煉與體內荷爾蒙分泌有直接聯繫。」

八人中一人

更年期後婦女的乳腺癌發病率為八分之一，也就是說每八個中老年婦女中就有一個可能罹患乳腺癌。

研究顯示，乳腺癌發生率與女性體內雌激素（eostrogen），孕酮（progesterone）水平有直接關係。

據介紹，在參與研究的女性被平均分為四組：一組每天只是坐坐、站站，幾乎沒有多少體育活動；二組稍有活動，包括適度散步；其餘二組則每日有不同程度和時間的鍛煉時間。

英國癌症研究協會癌症預防項目的主管埃麗森·考克斯（Alison Cox）指出，研究再次證明了堅持每天鍛煉對維繫特別是中老年婦女健康的重要性。

（編譯：晧宇 責編：董樂）