加來非法移民危機：英警方拒絕派人幫忙

Image caption 近幾個月，加來的非法難民人數劇增至2500人

為了打擊偷渡客，法國內政部長呼籲英國政府應派駐警員到加來，協助法國掃蕩非法難民。但此建議遭到英國政府的否決。

法國西部港口加來的非法移民問題日益嚴重，為了打擊偷渡客，法國內政部長接受英國廣播公司BBC Radio 5 Live訪問時表示，英國政府應派駐警方到加來，協助法國掃蕩非法難民。但此建議隨即遭到英國政府否決。

近幾個月，加來的非法難民人數劇增至2500人，與往年相比，人數增加近50%。為此，法國內政部長卡茲納夫（Bernard Cazeneuve）表示，英國警方或許能幫忙說服非法難民，告訴他們是不可能通過英法海峽偷渡到英國的。

這些多數來自敘利亞、厄立特里亞、蘇丹和埃塞俄比亞的非法難民在加來港附近扎營或佔屋，目的就是希望能夠從加來越境到英國。

卡茲納夫說：「我們（英法）雙方政府曾經歷相當艱難的溝通協調，我與我的朋友特麗莎·梅（Theresa May）也曾為了找出解決辦法多次會晤。我們雙方都陷入在這問題裏，因此我們必須共同找出有效的解決之道。」

英法兩國合作

卡茲納夫與英國內政大臣特麗莎·梅 皆同意英法雙方應該增加警力等合作項目，其中包括在港口增設新的邊防安全設備，共同在國土安全與人道援助方面注入更多的資金合作。

為此，英國移民與邊防部長詹姆斯·布魯肯瑟（James Brokenshire）回應，英國並沒有任何派駐警方到加來的計劃。在法國國土上發生的安全問題應當是法國人的事情。

布魯肯瑟的言論似乎潑了卡茲納夫一盆冷水，但布魯肯瑟承認，非法移民是全歐洲的問題，而英國之前已經承諾提供1200萬英鎊來增強加來的邊防安全。

此外，英國曾說將在三年內，每年貢獻四百萬英鎊（五百萬歐元）給聯合邊防干預基金。這增設的安全措施包括更堅固的柵欄圍牆、更新的科技設備能偵測躲藏在貨車，預謀偷渡的難民。

加來副市長菲利浦.·米尼奧萊 （Philippe Mignole）在接受BBC Radio 5 Live訪問時也認為英國警方的出現是個好辦法。

米尼奧萊說：「在過去，我們曾被怪罪沒有做好邊防工作，但這不是加來能獨自解決的問題。現在已經是2014年，我們比過去更聰明，做出更好的決策，共同合作。我認為擁有英國警力在加來是個好主意。當難民偷渡到加來已為時已晚。我們不能讓他們死在海上。我認為是我們共同的責任。」

偷渡者境遇淒慘

「我們不分宗教、種族。我們像兄弟般生活著，因為在這裏，我們只有一種身份，那就是難民。」

這是來自巴基斯坦的阿德南（Adnan）在接受BBC主持人瑞秋.博登 （Rachel Burden）訪問時所說的。

在加來轄區，大家都稱非法移民營地為「叢林」（Jungle）。在「叢林」裏，共有約2500名難民在生活。環境好一點的可以睡在帳篷裏，糟一點的則睡在垃圾圍繞的帆布上。

他們的起居生活與一般人相反。這些難民通常在白天會圍繞在營火前泡茶、煮粥或睡覺。當夜幕低垂時，他們會拼命擠上渡輪或躍上貨車，為的就是希望能夠橫越英法海峽，偷渡到英國。

加來當地的慈善組織告訴BBC主持人，這「叢林」的生活環境完全不符人道需求。在加來提供食品與衛生醫療的世界醫生組織 （Medecins du Monde）形容，這裏有如達爾富爾一樣糟糕。

加來港安全措施

上個月，加來市長娜塔莎·伯卡特 （Natasha Bouchart）透露這些偷渡客把英國當作目的國是因為英國國土邊防相較鬆散，加上良好的社會福利系統向是塊大磁鐵，吸引這些難民偷渡。

目前，英國和法國雙方都在加強邊境維安系統，期盼能杜絕非法難民越境英國。這些安全措施包括：

高5米，環繞在港口的柵欄圍牆；

海岸巡防警衛與警犬在夜間巡邏；

加來商會（Calais Chamber of Commerce）有責任維護岸邊安全；

英國海關人員必須出現在港口內，並詳查每位旅客的護照。

（編譯：林柏樫 /責編：尚清）