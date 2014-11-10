科技進步或將「淘汰英國三成多職業」

Image caption 機器人的使用增多也將是機器淘汰人工潮流的一部分。

一項研究發現，今後20年曆，英國三分之一的工作可以由機器取代。

牛津大學的這項研究顯示，簡單重覆性的加工處理和文秘服務是最可能被機器頂替的。

年薪3萬鎊的工作職位被取代的機率是年薪10萬鎊職位的5倍。

委托牛津大學進行這項研究的商務諮詢和會計事務公司德勤（Deloitte）表示，這一趨勢雖然剛被發現，實際上已經有相當長時間了。

從2001年開始，英國的圖書館工作人員、書記員、與推銷相關的職業、旅行社和秘書等職位已經減少了40%多。

同時，職場則出現了一些10年前聞所未聞的工作，比如社交媒體實習生、數據科學家和尊巴（zumba）減肥操教練等，都是全球從業人數增長最快的職業之一。

牛津大學的報告說，雖然機器消滅人的工作這一現象誰都不難理解，但它將來可能達到的規模和範圍則並不容易預測。

另外，研究顯示英國40%的工作職位屬於低風險或無危險，不必擔心被機器搶走。這些工作包括金融服務、電腦、工程技術、藝術、媒體和醫療保健行業的工作。

研究人員解釋說，這是因為英國相當大一部分就業人員已經在從事高技術工作，不會輕易被機器取代。

報告說，雇主、決策者和學校需要對今後20年將發生的這些變化有充分了解和預見，否則有可能出現可以避免的失業和就業不足問題。

（編譯：郱書 / 責編：尚清）