英國為控制禽流感宰殺6000隻鴨子

Image copyright Reuters Image caption 宰殺工作需要星期二（11月18日）一整天時間

在英格蘭東約克郡的一個種鴨場出現H5禽流感之後，有關當局決定在星期二（11月18日）宰殺大約6000隻鴨子。

工作人員在位於納弗頓（Nafferton）村的這個鴨場周圍設置了一個10公里的隔離區，同時禁止在這一地區有任何禽類的流動。

衛生官員已經確認當地出現的禽流感病毒是H5病毒，但並不是能夠對人類造成致命危害的H5N1病毒。

英國環境事務大臣特拉斯（Liz Truss）在英國議會下院發表談話說，這次禽流感的出現對公眾構成的危險很低。

英國環境、食品和農村事務部（Defra）動植物衛生署（APHA）表示，宰殺工作可能需要持續星期二一整天時間。

政府首席獸醫官吉本斯（Nigel Gibbens）說，這家農場的生物安全措施完備，病毒擴散的危險「也許很低」。

H5N8

歐盟委員會說，英國這次出現禽流感可能同候鳥的遷徙，很可能是天鵝的遷徙有關，而這次疫情可能也同周末在荷蘭出現的疫情以及本月早些時候在德國出現的疫情有關。

荷蘭中部的一個養雞場此前出現H5N8禽流感，當局隨後宣佈在全國禁止運送禽類和蛋類。

歐盟官員說，在英國出現的H5禽流感病毒很可能同在荷蘭和德國出現的H5N8禽流感病毒完全相同。

歐盟官員還說，H5N8禽流感病毒對禽類極其危險，而且有可能傳染給人類，儘管人類只有同受感染禽類有非常緊密的接觸才有可能感染。

這是2008年以來英國首次出現禽流感。2008年，英國牛津郡的一個養雞場被檢測出禽流感病毒。

（編譯：躍生 責編：橫路）