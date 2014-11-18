英超足球電視轉播權公平性受到調查

Image copyright Getty Image caption 英超足球聯賽目前的現場直播轉播率僅達41%

英國電信和傳媒監管機構Ofcom在接到一項投訴之後，決定就英超足球聯賽在英國出售電視轉播權的方式展開調查。

英超聯賽的電視轉播權目前由英國天空廣播集團（BSkyB）和英國電信集團（BT）分享。

這項2013年至2016年的轉播合同是在2012年宣佈的，價值30億英鎊，比此前的價格增加了70%。

按照計劃，英超聯賽將很快就2016年之後的轉播權展開競標程序。

根據英國維珍傳媒（Virgin Media）在9月份提出的投訴，Ofcom將根據「商業競爭法」的規定就轉播權的出售方式是否公平展開調查。

一攬子轉播權

維珍傳媒認為，英超聯賽的參賽者包括各個不同的足球俱樂部，但聯賽組織者以一攬子的方式出售電視轉播權，這違反了商業競爭法。

維珍傳媒特別指出，目前得到現場直播的英超聯賽只佔總比賽場次的41%，這個數字太低，低於其他一些歐洲國家足球超級聯賽的現場直播場次比例。

Ofcom表示，他們意識到維珍傳媒是在下一輪轉播權競拍開始前夕提出有關投訴的。

Ofcom還說，他們凖備同英超聯賽就其轉播權出售計劃展開討論。

英超聯賽曾在維珍傳媒最初提出投訴時回應說，英超聯賽的音頻和視頻轉播權一直是在透明和公開的程序中出售的。

（編譯：躍生 責編：橫路）