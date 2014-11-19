英國是歐盟頒發公民身份最多的國家

Image caption 英國是2012年歐盟頒發公民資格最多的國家

2012年，英國成為歐盟國家給與新移民公民身份最多的國家，佔總數的四分之一。

根據歐盟的官方統計數字，英國在這一年共給與了近20萬新移民英國公民身份。

而其中印度裔移民所佔的比例最高，其次是巴基斯坦、尼日利亞和菲律賓。

英國內政部說現在獲得英國公民身份更加困難，他們也在努力減少移民人數。

歐洲統計局（Eurostat）說，除了英國外，其它給與本國公民身份佔比例較高的歐盟國家還有德國，法國、西班牙、意大利和瑞典。

英國牛津大學的移民專家說，這可能與英國有英聯邦歷史有關， 印度和巴基斯坦都是英聯邦國家。

許多出生在英聯邦國家的人在英國都有著龐大的社區和家庭網絡，因此英國也成為這些人移民的主要國家。

英國內政部的一名發言人表示，能夠成為英國公民是一種榮幸，而不是一種權利。因此，英國希望那些希望在英國定居的移民證明他們做好了凖備，並有能力融入英國社會。

英國政府近年來要求英國公民申請者要參加和通過英語語言以及關於英國生活和歷史的測試。

在2012年獲得英國公民資格人的平均年齡是31歲，其中三分之一在25歲以下。

英國內政部說，他們希望懲罰那些試圖鑽英國移民空子的人，但同時要對合法的移民和英國公民公平。

編譯：凱露/責編：董樂