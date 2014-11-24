威廉王子明年年初訪問中國
- 2014年 11月 24日
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劍橋公爵、英國王子威廉將於明年年初訪問中國。
據報道，中國政府邀請威廉王子和夫人凱特一道訪問中國。
不過，BBC皇家事務記者彼得·亨特（Peter Hunt）說，凱特王妃因有身孕，出訪中國的可能性很小。
彼得說，威廉的中國行將是王子的最具意義的一次出訪。
英國女王伊麗莎白二世1986年曾訪問中國。她的兒子查爾斯王子在1997年香港主權移交之際曾到過香港，不過並未踏足內地。
BBC皇家事務記者彼得說，當初計劃威廉王子出訪的計劃時，當時的想法是希望他的夫人也能同行。不過，由於王妃屆時將處在身孕後期，無法隨同出行。
威廉先其父親踏足北京，人們也把目光放到了查爾斯王子身上。
2005年，前中國國家主席訪問英國，查爾斯據報有意選擇官方晚宴時出訪美國，避免與中國領導人見面。
2009年，查爾斯在倫敦的一家酒店與中國前國家主席胡錦濤會面。查爾斯的一個慈善組織後來也設在北京，輿論認為他開始改善與中國的關係。
查爾斯與達賴喇嘛的友好關係也影響到他出訪的中國的計劃。
不過，威廉王子並沒有受到這些事情的拖累。不少中國網友已經開始評論，有的在問：「凱特王妃不能來，那小王子喬治會來嗎？」