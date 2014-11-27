史密斯委員會提出蘇格蘭分權五大建議

Image copyright Getty Image caption 史密斯勛爵11月27日在愛丁堡公布史密斯委員會就蘇格蘭分權事務所作的研究報告。

一份最新公布的報告提出，蘇格蘭議會應該有權自行設定所得稅稅率和等級，以及其他若干與福利支出等相關的自主權。

史密斯委員會（Smith Commission）專責研究如何向蘇格蘭下放更過權利事宜，由英國首相卡梅倫在蘇格蘭獨立公投結果揭曉後下令成立。

該委員會周四（11月27日）公布的報告說，增值稅（VAT）的一部分應該劃歸蘇格蘭議會支配，航空客運稅則應該全部下放給蘇格蘭。

這份報告中提出的建議將構成有關擴大蘇格蘭分權範圍的立法的基礎。

史密斯委員會就這份報告與蘇格蘭議會五個政黨展開諮詢。

報告提出的主要建議包括：

蘇格蘭議會應該被賦權自行設定適用於在蘇格蘭境內的收入的所得稅稅率和等級，並有權保留在蘇格蘭征收的全部所得稅稅款。

蘇格蘭議會應該被賦權規定蘇格蘭各項選舉的合格選民包括16歲和17歲的居民。

在權力被下放到蘇格蘭的領域，蘇格蘭議會應該被賦權設立新的福利項目，在所有福利領域有權決定酌情支付的款項。

涉及老人、護理人員、殘障人士和病患的一系列其他福利政策的決策權應該全部下放到蘇格蘭議會。

在BBC皇家特許評估過程中，蘇格蘭政府和蘇格蘭議會應該享有「正式協商角色」。

蘇格蘭事務大臣卡邁克爾（Alistair Carmichael）在英國議會下院表示，史密斯委員會報告發表後，將成立一個「利益相關者團體」，負責推動這些建議的落實。

他說，強盛的英國內部有一個更強大的蘇格蘭議會，將為更多憲政變革開路。

蘇格蘭的副首席部長史溫尼（John Swinney）表示，更多分權將受歡迎，但認為在賦予蘇格蘭全權自主福利事務問題上，史密斯委員會是個「錯失的機會」。

他說，遺憾的是，英國議會並不准備兌現向蘇格蘭民眾所承諾的強大的蘇格蘭議會；根據報告建議，蘇格蘭有權自主的稅務不到30%，福利開支部分不到20%。

（編譯／責編：郱書）