「黑色星期五」購物潮警察維持秩序

Image copyright Reuters Image caption 民眾紛紛湧至超市搶購

英國民眾在星期五（28日）當天超市一開門蜂擁而至，搶購打折商品。

在英國曼徹斯特市由於顧客太多，人群擁擠發生打架現象不得不叫警察來維持秩序。

還有三名男子被拘捕，一名女性被掉下來的電視機砸傷。

昨天（27日）是美國傳統上的感恩節（通常在11月的最後一個星期四），而通常第二天全北美的商店都會大幅打折，促銷。人們也會借此機會紛紛購買聖誕禮品。

Image copyright PA Image caption 很多民眾希望購到打折商品

現在英國的商家也紛紛效仿，在感恩節後的第二天即星期五促銷、打折，正式開始過節的節奏。

有些商店甚至推出70%的折扣，即打三折。

一些商店之前說，他們期待星期五的促銷能夠比聖誕節之後的節禮日（Boxing Day）更「火」。

Image caption 一名女顧客被砸傷

在英國一家特易購（也稱樂購）超市中，儘管商家告訴顧客打折的貨物已經賣光，但有200多名顧客拒絕離開，一些顧客發生爭搶和打鬥，導致兩人被捕。另外一名女顧客被掉下來的電視機砸傷，但傷勢不重。

據悉，在其他商店也發生了打架的情況。

倫敦的一些超市也有警察到場，以確保店員以及顧客的安全。

Image copyright Reuters Image caption 爭相購買打折的電視

有些商店不得不暫時關閉一段時間。

（編譯：凱露；責編：橫路）