俄國戰艦編隊駛過英吉利海峽
- 2014年 11月 28日
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一組俄羅斯戰艦組成的編隊駛過英吉利海峽。英國皇家海軍說，這是「常規」移動。
俄羅斯媒體報道說，這些戰艦是前往參加軍事演習。
北約說俄羅斯媒體的報道是無稽之談。
英國國防部說，俄羅斯戰艦編隊在英國皇家海軍驅逐艦HMS Tyne 的護航下駛離英國水域。
早先，北約軍事指揮官報告說，隨著烏克蘭衝突的緊張持續，俄羅斯的戰機進入歐盟空域的次數頻繁。
俄羅斯北方艦隊向俄羅斯RIA Novosti通訊社發佈的一份聲明說，俄羅斯戰艦在法國水域拋錨暫停，以避開一場風暴。
聲明還說，在停泊期間，俄羅斯戰艦將進行一系列對抗潛艇侵襲的演習。
但北約發言人說，俄羅斯戰艦沒有在英吉利海峽海域進行任何軍事演習。
英國國防部發表聲明說，「我們知道四艘俄國艦隻從北海通過多佛爾海峽進入英吉利海峽。國際法允許所有艦船這麼做」。
BBC記者說，俄羅斯戰艦目前的方位在諾曼底北部海岸外。
（編譯：白墨；責編:橫路）