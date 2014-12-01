記者來鴻：韓國曾為美軍紅燈區開綠燈？

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曾在駐韓美軍基地附近紅燈區作性工作者的120餘名老婦集體起訴韓國政府、要求賠償。她們指責政府曾經默許、鼓勵、為賣淫提供便利。在與韓國就「慰安婦」問題長期糾結的日本，媒體也已注意到這起案件。

長期以來，只要軍隊在某一個地方駐扎下來，周圍總會出現簡陋的「基地村」。韓國的「基地村」一直延伸到美國兵營的牆邊。入夜，燈紅酒綠；白天，從宿醉中醒來。

現在，韓國的基地村成了一場引人深思的法律戰的中心。120多名從前在這裏工作的妓女，現在人老珠黃、生活貧困。她們聯起手來，不是狀告美國當局，而是把韓國政府告上了法庭，並要求每人拿到一萬美元的賠償。

她們說，韓國政府曾協助她們賣淫、以取悅美國駐軍。

在韓國議政府市（Uijeongbu）美軍基地附近的一個社區中心，她們當中的一些人聚在一起向我們解釋這場官司。

其中一人說，「我們整夜整夜工作。我所要求的是韓國政府承認這是他們建立的一個體制，我還要求政府賠償。」

她們並不指責韓國政府強迫她們去為美軍充當妓女，這並不是一起性奴案。她們說，韓國政府曾經制定妓女必須定期接受官方性健康檢查的一系列規定，韓國政府也是同謀，為賣淫提供便利。

Image copyright BBC World Service Image caption 年輕時的張英麗。她曾在基地村作性工作者20年。

她們還說，韓國政府曾為她們開辦英文課、「西方禮儀」課。

這些婦女都說，她們生活在一個貧困的國家，迫於生計只能去賣淫；她們曾經申請的是未具體指明職位的工作，後來發現自己被送到了酒吧、妓院，只能從老闆手中借錢，然後無法脫身。

其中一位婦女說，「1972年，我去一家工作介紹所。接待人員讓我站起來、坐下。他好好看了看我，保證一定給我找份管吃管住的工作。」

這些婦女還說，因為需要外匯，韓國默許她們賣淫。妓女遭人鄙視，掙來的美元卻很受歡迎。

其中一名婦女告訴我說，「經常聽人說，在夜總會工作掙美元，說明你愛國，是辛勤工作的韓國人。我們在基地村確實掙了大筆的美元。」

回憶悲慘的過去，她們出於憤怒而疾呼，迫於傷感而低語。

不過，這起案子非常複雜。沒錯，韓國政府開辦了診所。但是這些診所取代了那些非正式的醫生。這些醫生中一部分缺乏資歷，擅自給婦女開出沒有性傳播疾病的證明。

Image copyright BBC World Service Image caption 二戰期間曾強徵「慰安婦」的日本也在關注韓國的這起案件。

韓國政府對此案件還未發表評論，不過一旦案子上了法庭，政府可能會辯解，建立診所並不是協助賣淫，而是為了保護賣淫的婦女。

確實，1970年代，韓國曾經擔心華盛頓會決定撤軍。

布魯金斯研究所的Kathy Moon是《盟友間的性》（Sex Among Allies）一書的作者。該書深入研究駐韓美軍和賣淫買春現象。她說，「我認為韓國政府有一定責任的是，1970年代，韓國中央政府的官員確實曾經前往基地村，試圖勸說性工作者和美軍指揮官合作。」

Kathy Moon說，診所最重視的是「保持美軍人員的健康和福祉，而不是韓國性工作者。」診所的工作人員只關心婦女的性健康，而不負責治療其他疾病。

Kathy Moon特別指出，與二戰期間韓國的「慰安婦」不同的是，不管多麼不情願，許多婦女自己決定去（基地村）賣淫。不過去了以後，很難脫身。

「酒吧老闆認為能幫助吸引美國大兵來買樂的東西，比如化妝品、衣服、裝修房間等，都是租借給女孩兒的。如果這些女人病了、或者家裏有人去世需要錢，只能去找酒吧老闆借錢。所有這些開銷都成了她們的債，還不完，就不能走。」

時過境遷，美國軍方的態度改變了。現在，駐韓美軍對買春採取「零容忍」政策。憲兵會在紅燈區巡邏，到酒吧檢查。

自從2004年以來，韓國法律也禁止賣淫。不過人們心裏很清楚，賣淫仍在繼續。

再有，性工業的本質也發生了變化。原來韓國很窮，韓國婦女在基地附近賣身。現在韓國越來越富有，性工作者大多數是俄羅斯、菲律賓婦女。

Image copyright BBC World Service Image caption 張英麗晚景淒涼

這一切，卻都無助於緩解從前妓女面臨的淒涼晚景。

張英麗（音譯）快70歲了，和自己的三條寵物狗一起生活在一間陋室。她曾在基地村作了20年的性工作者，現在，除了貧困，一無所有。

「為什麼我的一生這麼慘？」

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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