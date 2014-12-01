倫敦市長提議實行「周日無車日」

Image copyright Image caption 約翰遜一直以來以注重環保為己任，並且推出了一些相關項目。

在印尼雅加達訪問的倫敦市長鮑里斯·約翰遜表示，他會考慮在倫敦市中心也施行「周日無車日」。在此之際，有關方面擔憂，倫敦道路上的交通已經快到飽和點，雖然有進城費等相應措施，但是路上的車輛仍可能會多得水洩不通。

約翰遜一直以來以注重環保為己任，並且推出了一些相關項目，例如：倫敦自行車計劃，以及改善市內自行車道安全和設計等。

約翰遜在為期六天的東南亞參訪行程中拜訪了印尼首都雅加達，對其「周日無車日」的活動印象深刻，提議在倫敦市中心區也實行。

約翰遜表示：「我一定會要求倫敦交通局將舊的方法放一邊，構想新點子。」

感到驚訝

參加完和印尼總統維多多一起騎單車的活動後，他在早餐會上說：「這真棒！這裏的周日無車活動受歡迎的程度讓我驚艷！」

在印尼首都雅加達，每個周日從早上六點進行交通管制，上千市民可以享受在無車的城市裏騎單車或步行。這項活動在此已經實行了16年。

約翰遜強調，要在倫敦推行類似的活動，必須要對交通的意義詳細檢視。

他說：「我覺得這需要時間讓這個概念扎根，而且人們需要幾年時間去學習如何利用在周日無車日空出來的街道空間。」

他接著說：「我們已經考慮這個提案很久了，我們不是意圖在周日早晨六點把民眾從牀上挖起來參加無車日，但無車日確實是個好的點子。」

最近兩年來，倫敦市中心在8月其中一個星期六為了一些單車活動而封街。

在英國西南方城市布里斯托，市中心的兩條主路在每個周末禁止車輛通行，並且在去年成功實行周日無車日。

（撰稿：劉子維 責編：顧垠）