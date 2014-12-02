英國家庭消費支出低於2006年水平

Image copyright BBC World Service Image caption 報道指出，燃油等成為家庭首要消費支出

官方數據顯示，去年英國的家庭消費支出上漲至每周517.3鎊，如果考慮通貨膨脹等因素，此數據仍低於金融危機前的水平。

與交通費用相比，房屋、燃油等成為家庭的首要消費支出。

英國國家統計署（Office for National Statistics）稱，去年的家庭消費支出水平高於2012年的501鎊。

但考慮到生活成本持續上漲，這一數據仍低於2006年的平均每周539.8鎊。

首要支出變更

國家統計署每年都會進行一次家庭消費支出調查（Family Spending Survey）。

數據顯示，2013年，英國家庭每周花在住房、燃油和電氣上的開支為74.4英鎊，佔到家庭總消費支出的14%。

不過這一數字並不包括抵押借款利息，英格蘭、蘇格蘭和威爾士等地的家庭稅或是北愛爾蘭地區的市政服務稅。

國家統計署指出，燃氣費和電費的上漲使得這類支出成為2013年英國家庭的首要開支。

在此以前，英國家庭的首要開支為交通費用。2013年，這一數據為每周70.4英鎊，是第二大家庭消費支出。這筆錢中有一半花在購買汽油、柴油，以及修理和保養汽車上。

（編譯：實習生孟航/責編：董樂）