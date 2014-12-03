研究：兒童識破假聖誕老人不影響聖誕魔力

Image copyright EPA Image caption 兒童有能力識破由成人喬裝打扮的聖誕老人，但並不影響他們相信真有聖誕老人。

每到臨近聖誕節，英國的購物中心、廣場公園裏，總要搭起一個個「聖誕老人小屋」。

家長們帶著孩子，排長隊等候聖誕老人的「接見」。

再沒有比看到瘦得像根竹棍、操著地方口音、紅袍上粘著油漬的聖誕老人更讓人掃興的了。

但是，一項研究顯示，兒童有能力識破由成人喬裝打扮的聖誕老人，但並不影響他們相信真有聖誕老人。

英國溫徹斯特大學的研究人員發現，兒童可以認定有人是「假裝」的聖誕老人，但同時仍然相信真有聖誕老人住在北極。

據信，溫徹斯特大學的這項研究，對人們更好的了解孩子的認知行為很有意義。

這項研究可能對南威爾士Aberdare 的居民很及時。

當地警方出於好意，讓發放禮物的聖誕老人坐進警車通過擁擠的人群。

但家長們說，他們的孩子們以為聖誕老人被抓進警車而傷心。

領導研究的Bunce博士說，家長們可能擔心，孩子看到許多不同的人裝扮成聖誕老人，會破壞孩子對聖誕老人的相信。

「但我們的研究顯示，孩子很會識破裝扮的聖誕老人，但同時相信真有聖誕老人。」

研究者讓60名3-5歲的兒童看卡通聖誕老人形像，然後讓他們看由人裝扮的卡通聖誕老人形像。

絕大多數兒童，包括最年幼者，都能區分真正的卡通形像和由人裝扮的卡通聖誕老人形像。

但是，三分之二的兒童，即便看出了破綻，仍任相信「真的」聖誕老人。

（編譯：馬金花 責編：路西）