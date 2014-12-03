倫敦泰晤士河花園橋計劃獲地方政府批准

Image copyright Heatherwick Studio Image caption 批評者擔心，大橋可能會影響觀看聖伯多祿大教堂和其它倫敦地標性名勝的視線。

倫敦威斯敏斯特區政府批准了在泰晤士河上修建一座花園式步行橋的計劃。

在泰晤士河上建一座跨河的花園大橋是著名建築師托馬斯·赫斯維克（Thomas Heatherwick）的創意設計。

此前，另一個涉及的倫敦蘭貝斯區政府（Lambeth） 已經批准了建設計劃。

現在，只等著倫敦市長約翰遜的「橡皮圖章」，走一下審批程序。

如果獲得最後通過，就可以在明年晚些時候破土動工。

倫敦市長辦公室已經通過倫敦交通局撥款3000萬英鎊，英國財政部也保證提供3000萬英鎊。

建設總預算的1億7500萬英鎊的其餘部分來自私人捐款。

花園大橋信託計劃從明年開始向公眾籌款。

地方政府說，修建這座花園式大橋可以創造就業機會，便利兩岸交通，為殘障人士提供方便。

但批評者擔心，大橋可能會影響觀看聖保羅大教堂和其它倫敦地標性名勝的視線。

（編譯：馬金花 責編：路西）