無人駕駛汽車明年初在英國4個城鎮試行

Image copyright catapault Image caption 無人駕駛車輛或其他形狀的代步工具將從明年元旦起在英國四個地方上路試行。

無人駕駛汽車將在四個英國城鎮試行。

布里斯托和倫敦東南郊的格林尼治將推出各自的無人車試行項目，考文垂和米爾頓凱恩斯將分擔第三個試行項目。

英國財相奧斯本公布秋季財政聲明後，半官方機構「創新英國」（Innovate UK）宣佈了承擔無人車試行項目的城鎮。

奧斯本在財政聲明中宣佈給這項計劃追加900萬英鎊的撥款。今年7月，這個項目已經獲得撥款1000萬英鎊。

除了政府撥款，參與項目的企業也將投入數額不等的資金。

布里斯托承擔的實驗（Venturer consortium）目的是研究無人駕駛車是否有助於減少交通堵塞，能否使公路變得更安全。

參與項目的成員包括地方政府、工程技術公司、保險公司、大學、科技公司和行業組織等。

倫敦東南部的格林尼治承擔的項目叫Gateway，交通研究部門、汽車製造商、公路駕駛服務機構等參與。

Image copyright other Image caption 格林尼治鎮將試行無人駕駛的運客車。

這個項目旨在測驗無人駕駛的載客車輛和自動代客泊車服務。

米爾頓凱恩斯和考文垂將分擔 UK Autodrive 項目。

汽車製造商、工程技術公司等參與者將測試自動駕駛汽在公路上的表現，以及自動駕駛艙（self-driving pods）在有人行道和行人過街線的地區的表現。

這個項目的一部分內容是無人駕駛車輛導航所需的公路和周邊基礎設施內置的技術。

這些測試從明年1月1日開始，持續時間在18個月到36個月之間不等。

（編譯：郱書 / 責編：橫路）