議會委員會就英國空氣污染髮出警告

Image copyright pollution Image caption 汽車廢氣仍然是重要的污染源之一

英國議會環境評估委員會（Environmental Audit Committee）提交的一份報告說，由於空氣污染構成威脅，新建的學校、醫院和療養院應該遠離主要交通道路。

報告說，空氣污染是一項「公共衛生危機」，造成的死亡人數幾乎和吸煙差不多。

報告建議取締柴油汽車，以便減少廢氣污染。

政府表示自己一直在為清潔的空氣而大筆投資，但是環境保護活動人士指責政府無視空氣污染問題。

據估計，空氣污染在英國造成的死亡人數為每年29000人。

各種疾病

醫學專家表示，二氧化氮會造成呼吸道感染，肺功能減弱，哮喘加劇。

此外，顆粒粉塵還同其他心肺疾病有關，並且可能導致癌症。

還有一些特別細小的顆粒粉塵能夠進入血液系統，有可能對人體的各個部位造成傷害。

議會環境評估委員會主席沃利（Joan Walley）對BBC說，目前就空氣污染問題存在著一場公共衛生危機，政府應確保不要在空氣污染嚴重的地點建新的學校和醫院。

英國政府的一位發言人說，政府將對議會委員會的這份報告作出全面的答覆。

這位發言人還說，清潔的空氣對人的健康至關重要，英國的空氣質量在最近幾十年明顯改善，政府正在為改善空氣質量大舉投資。

（編譯：躍生 責編：橫路）