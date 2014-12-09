英格蘭消防員又再罷工一天

Image copyright PA Image caption 英格蘭消防員罷工，反對削減退休金福利

全英格蘭的消防員今天（9日）舉行一天罷工，繼續就退休金問題作長期抗爭。

消防員工會（Fire Brigades Union）會員星期二早上九時起開始罷工，當局被迫實施應急方案。

消防部高級官員說，罷工行動「完全沒有需要」。

這已經是消防隊自從爭議開始之後的第48次工業行動。上一次十月底的罷工延續了四天。

工會人員說，根據政府的建議，消防員的退休年齡從55歲提高到60歲，退休金雇員供款部分將要增加，退休後所得則會減少。

工會說，這些計劃將會讓消防員冒上被辭退的風險，因為他們的體能將在50歲以後逐漸衰退。

另一方面，當局又提醒住戶格外小心火種，因為嚴冬天氣即將來臨。

倫敦消防總監羅恩·多布森（Ron Dobson）說：「天氣越來越冷，人們越想靠近暖爐，但這可能是個致命的錯誤。」

（編譯：田耕/責編：董樂）