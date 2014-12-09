英國工人短缺　壘磚外勞周薪千鎊

Image copyright Reuters Image caption 建造業熟練人手短缺，需要高薪聘請外勞。

一家招聘公司說，倫敦一家建築公司聘請葡萄牙壘磚工人，每周工資一千英鎊，原因是英國熟練工人短缺。

這家稱為「人力」（Manpower）的招聘公司的研究據稱證實了工業界對受適當訓練工人短缺的憂慮。

「人力」執行總裁馬克·卡希爾（Mark Cahill）說，他聽說壘磚工平常的五百英鎊工資已經翻倍。

政府說，正在與有關公司合作，「培養本土的人才」。

根據「人力」的研究，建造業前景正處於2007年以來的最強勁水平。

不過，倫敦有三分之一大型建築公司據說因為熟練工人短缺，決定不競投建造項目。

「樂觀」

「人力」調查了各行各業二千多名雇主，研究發現，大公司凖備明年初開始征收「創造職位費用」。

研究發現，有能源公司背後投資的公用事業公司是最樂觀的行業。

卡希爾說：「2014年比較容易找工作，這是四十年來創造職位最多的一年。」

他展望2015年開始時雇主「將更有信心，而餘下時間職位前景將繼續樂觀」。

該報告說，英格蘭東北部的雇主是英格蘭各地區當中對職位前景最樂觀的，特別是顧客服務方面的職位。

社區及地區政府部（Department for Communities and Local Government）發言人說，單單去年一年，當局已經批出230,000個新建房屋的許可證，私人房屋開始興建的數目更是七年來的最高。

他說，政府希望維持這個動力，確保英國工人，不論是剛離開學校，離開軍旅或重返建造業的，都能得益於新的就業機會。

（編譯：田耕/責編：董樂）