BBC電台5 live頻道展開的一項調查顯示，約有28%的英國成年人有時候感到孤單。

BBC針對2,000人展開的這一調查結果顯示，英國成年人中的7%、65歲以上人群的10%基本上會自己一個人過聖誕節。

調查發現，男性更容易說他們自己過聖誕，來自貧困家庭的受訪者也是如此。

慈善機構「結束孤獨運動」（Campaign to End Loneliness）的一位女發言人把這一調查結果形容為「非常令人擔憂」。

BBC與市場調查公司Comres聯合舉行的調查還發現，在18-24歲的人群中，有30%的人容易感到孤獨，這與65%以上人群感到孤獨的比例（31%）相差無幾。

不再孤寂？

「結束孤獨運動」的負責人勞拉·弗格森強調：「人們不僅在聖誕節時會感到孤獨，所以我們全年都需要支持人們」。

該機構表示，孤獨感可以是暫時的—時有時無—或者長期性的，也就是當一個人總是感到孤獨或者多數時候感到孤獨。

BBC與這一調查結果同步推出一系列節目，採訪感到孤獨的人們，探索他們如何解決這個問題。

英國政府此前曾經將孤獨感視為「國家恥辱」的一種來源。

英國首相卡梅倫也是參與到應付孤獨感的全國性活動中的重要人物之一。

（編譯：高志強 責編：顧垠）