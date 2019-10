「地球上的工作更重要」

Image copyright BBC World Service Image caption 加拿大宇航員哈德菲爾德去年退役。他在空間站彈唱老歌,讓他在網絡上走紅。

曾在空間站裏抱著吉他高唱英國藝人大衛波伊老歌《怪異空間》的退役加拿大宇航員克里斯-哈德菲爾德(Chris Hadfield)日前在參加BBC直播節目時,與曼徹斯特的學生們會面。他說在他的工作中,「在太空的時間只是很小的一部分」。

在曼城和當地學生們見面期間,哈德菲爾德透露他在空間站期間還長高了四厘米。

他說:「在國際空間裏,就連我去洗手間的途中,也得從很多實驗旁邊飄過。」

哈德菲爾德是迄今為止進入太空的大約500名宇航員中的一位。他在曼城的科學工業博物館和同學們見面時,特別強調地面工作對探尋宇宙奧秘的重要性。

曾任空間站站長的哈德菲爾斯上校說,他的太空生活只是他工作中很小的一部分。

他對BBC說:「我做了21年的宇航員,但我在太空只呆了不到六個月。一名宇航員的工作不是要飛往太空,而是要支持太空飛行,這兩者之間的差異有天壤之別。」

他說:「我們發明了太空飛船,我們還發明了太空的操作流程,我們在理解太空飛行的問題上又回到了原點。」

他接著說:「為了執行我的第二次、和第三次的太空飛行,我進行了為期四年半的訓練。在這期間,我的任務是支持在空間站工作的其他宇航員和他們的家人。」

哈德菲爾德說:「我同時還參與到哥倫比亞航天飛機空難後的太空項目重啟中。」2003年哥倫比亞航天飛機墜毀,機上七名宇航員全部遇難。

哈德菲爾德還參與了俄羅斯聯盟號宇宙飛船搭載宇航員到國際空間站的太空操作流程的修改。

他說:「我們不像外人想的那樣,就是成天坐在那兒等著被發往太空,別的什麼事兒都不管。其實,我們工作中最重要的部分在地球上,這才是最有嚼頭的地方。」

哈德菲爾德於去年退役,這位前國際空間站站長在2012年到2013年的最後一次太空之旅中,在網上上傳了大量他在空間站拍攝的圖片和視頻,而且還抱著吉他,在零重力環境下自彈自唱了一回經典老歌《怪異空間》。

他當時的「創舉」不僅一改宇航員過往留給人們的刻板印象,而且在地球上爆紅。

哈德菲爾德此次造訪曼徹斯特是為了給自己出版的圖片集《你在這裏:92分鐘環遊世界》(You Are Here: Around the World in 92 Minutes)做宣傳。該書的銷售利潤將捐獻給慈善組織。

在哈德菲爾德看來,讓公眾了解宇航員在做些什麼「極其重要」。

他說:「宇航員的工作不光只有科技的一面,還有前衛、激發靈感的另一面。」

剛剛得到英國政府300萬英鎊資助的曼城科學工業博物館希望哈德菲爾德的經歷,能讓學生們對科學、技術、機械和數學等學科更感興趣。

很多家長都擔心,現在的在校生們對這些學科都敬而遠之。日前,有調查顯示,同學們認為這些科目嚇人、而且無聊。

日前發表的「2014年教育和技能調查報告」中指出,英國「急需培養出在科學、技術、機械和數學方面的人才,以防止經濟衰退」。

哈德菲爾德說:「三千年前的埃及人就有這個擔心,這種擔心無時不在。年輕人總拿上學不當回事,我們也沒給他們在這方面打好基礎。不過,這種感覺永遠都會有。」

他說:「但同時,人類文明的腳步並沒有停止,我們取得了那麼多重大發現和科技成就。對這方面的擔憂將在如何教育下一代問題上永遠存在。」

他補充說:「我們需要點燃好奇的火焰。」

這位國際空間站站長這次在曼城也學到新知識,他學會了英語中的「曼徹斯特人」應該怎麼說。

他說:「曼徹斯特人是曼徹尼恩?這個詞兒聽起來,怎麼像個外星人似的?」

(編譯/責編:孫晨)