「要想心臟好 瑜伽不要少」

最新研究顯示，瑜伽是防止心臟疾病的好運動，特別是對那些不能做劇烈運動的人更有效果。

荷蘭研究人員對37項研究所做的評估發現，瑜伽能降低心臟病風險，例如高血壓和膽固醇。

瑜伽目前並不在衛生健康部門推薦的每周運動項目當中。但專家們表示，瑜伽實際上非常有助健康。

「瑜伽」是梵文譯音，是從印度梵語而來，意思是「自我」和「梵」的結合或一致，各種瑜伽體系的終極目的都是幫助人實現這種梵我合一的瑜伽境界。

瑜伽運用古老的技巧，改善人們生理、心理、情感和精神方面的能力，是一種達到身體、心靈與精神和諧統一的運動方式。

雖然瑜伽種類很多，但是沒有任何一種被英國政府認為足以像2個半小時的中等強度體操一樣讓人們的心肺得到應有的鍛煉。

不過，瑜伽被算作是一種強化肌肉鍛煉，政府建議人們每周應該至少做兩到三次。

荷蘭鹿特丹醫科大學的研究人員發現，與完全不做任何運動相比，瑜伽能在相當程度上幫助降低肥胖症風險。

刊登在《歐洲心臟疾病預防》雜誌上的報告還指出，與散步或慢跑等其他運動形式相比，瑜伽的功能基本相當。

雖然研究人員尚不清楚為什麼瑜伽可以達到如此的鍛煉效果，但他們認為可能跟瑜伽安穩情緒有關。而焦慮被認為與心臟疾病和高血壓都有直接關聯。

而瑜伽的伸展運動和調節呼吸等姿勢，可能將更多氧氣帶入身體從而起到降低血壓的作用。

瑜伽對情緒健康的有效作用早就已經有定論。

（編譯：羅玲 責編：李莉）