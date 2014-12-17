入室行竊的盜賊「很少光顧浴室」

Image copyright Getty Image caption 在測試中，所有慣偷都是從後門進入房間，而那些新手則是從前門進屋。

一項研究顯示，職業盜賊或慣偷往往把臥室、書房和起居室視為「高值區」，卻很少光顧浴室。

據此，研究人員敦促居民把他們的值錢物件藏在不起眼的地方。

英國朴茨茅斯大學對慣偷和非慣偷在一次模擬盜竊行動中使用的方法進行了比較分析。

在測試中，所有慣偷都是從後門進入房間，而那些新手則是從前門進屋。

所有的盜賊都是以一種系統化的方法對房屋進行巡視，其中一半的人直奔樓上臥室，然後再返回到樓下，其間沒有進入浴室。

主持該研究的克萊爾·尼博士（Dr Claire Nee）說，該試驗是用來展現行竊者的「認知過程」。

她說：「很明顯那些因系列盜竊被關進監獄的人是偷竊專家，但是我們對他們在作案過程中有別於新手的做什麼或不做什麼卻一無所知。」

認知過程

「我們不知道他們是如何思維的或他們的偷盜方式是什麼。我們以前曾訪問過許多盜賊，但這一次是首次親眼觀察他們的行竊過程。」

「這些研究發現有助於犯罪預防，它向人們展示如果你有一些你真的想保護的東西，你最好把他們藏在擺牙膏的地方。」

「了解盜賊的心理有可能會幫助我們自己。我們給他們製造了太多的機會了。」

有六名慣偷和六個沒有犯罪記錄的人被邀請參加了兩項試驗。

其中一個試驗是對一座房屋行竊，參與者都頭戴攝像頭，身穿顯形衣。他們被要求觸摸他們將偷盜的任何東西。

在第二個實驗中，參與者在薩塞克斯大學設計的一台電腦上對一座虛擬房屋展開同樣的偷盜行動，用鼠標點擊任何他們想要偷盜的物件。

然後，所有參與者被要求通過頭上配置的攝像頭搜集的錄像資料來談論他們的偷盜過程，討論他們當時的想法和採用的方式。

這項研究顯示，慣偷在樓下的房間裏逗留更長的時間，因為這裏通常被認為含有更多的高價值物件。

被慣偷偷盜的物件大都在1000英鎊上下，其中包括名貴手提包、錢包、現金、手機和皮夾克。

除此以外，研究顯示慣偷還可以自動識別那些房子是「高值區」。

（編譯/責編：尚清）