記者來鴻：兩個國家 不尋常的愛情？

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摩加迪沙港的混亂和暴力結束了，一些外國投資商又開始進入索馬里，其中，遙遙領先的是土耳其。一向不喜歡外國人的索馬里為什麼能和土耳其建立起如此緊密的關係？

曾幾何時，敵對的民兵組織真刀真槍，爭奪對碼頭的控制。現在，巨大的集裝箱貨輪排著隊，等著卸下水泥、汽車、大米、意大利面。

巨大的吊車忽上忽下。司機有土耳其人，有索馬里人。一個集裝箱從我頭頂不遠處飛過，嚇了我一跳。

開朗活潑的港口經理、土耳其人告訴我說，他們公司從9月接手管理以來，現在每個月收入達到400萬美元，並且還在不斷增加。55%直接歸入索馬里政府。

他不讓我給他拍照，說，「我太難看了。」

Image copyright BBC World Service Image caption 2011年8月，埃爾多安和妻子在索馬里訪問無家可歸索馬里人的營區

並不僅僅是港口，摩加迪沙到處都是土耳其人，到處可見土耳其國旗。我心想，這次，在摩加迪沙看到的土耳其國旗比索馬里國旗可能還要多。

土耳其人還負責管理機場，並且在加緊建設一個新航站。土耳其航空公司每周四個航班飛往摩加迪沙，是20多年以來第一個直飛摩加迪沙的國際航班。

在一家土耳其人修建的嶄新醫院中，看到土耳其醫生身穿簡潔的白色短袖上衣，一隻袖子上印著土耳其國旗，另一隻印著索馬里國旗。

外面，戴著牛仔帽的土耳其建築工人和身穿破舊體恤衫的索馬里人一起，正在清真寺建築工地上緊張忙碌，作完工前的最後衝刺。清真寺是奧圖曼風格的，可以容納2000人。從土耳其特意請來的手工藝人精心將天花板描繪成湛藍、深紅和金色。

就連忙著清掃20年積累下的垃圾、瓦礫的垃圾車都是從土耳其來的。我親眼看到這樣一輛垃圾車，在一次自殺爆炸之後清理街道，確保不留一條血跡、一件殘骸。

這一切，都開始於2011年那場飢荒。當時的土耳其總理、現在的總統埃爾多安飛往索馬里訪問。其他外國人都選擇與索馬里保持安全距離，在鄰國肯尼亞處理與索馬里相關事務。埃爾多安和他們不一樣，他徑直走上摩加迪沙街頭，一身西裝，沒穿防彈背心。

索馬里人現在還經常向我說起，埃爾多安抱起滿身污穢、面黃肌瘦的孩子，他的妻子親吻受鄙視的少數部族人。

Image copyright BBC World Service Image caption 土耳其人修好之前，公路坑坑窪窪

一段愛情故事就此拉開序幕。索馬里人給兒子起名埃爾多安，女兒叫伊斯坦布爾。

對外國有這樣的好感，在索馬里很不尋常。通常，索馬里人不喜歡外來人，總愛給外國人起貶義外號。但是，我很難找到一個批評土耳其的索馬里人。不過是有些索馬里人抱怨土耳其人在摩基迪沙新建的公路排水不太好；對索馬里其他地區的幫助不夠。

私下交談時，西方外交官告訴我，土耳其和其他捐助方缺乏交流、協調，過於單邊。

和許多國家一樣，土耳其也非常希望在迅速崛起的非洲搶灘、從非洲豐富的自然資源中分羹。但是，土耳其選擇了一條不尋常的打入方式—索馬里被看作世界上最危險的國家之一。

在摩加迪沙的土耳其人好像對危險持不同態度。在發生爆炸的那一天，我被禁止進入戒備森嚴的機場，我原本計劃在那裏會晤英國大使。

不過，鄰近一所土耳其學校內，只有一兩個武裝輕便的索馬里人看守。土耳其孩子跑來跑去，在樹叢中捉迷藏。他們和索馬里孩子一起上課。老師說，索馬里孩子的強項是電腦和語言課。

對保安如此放鬆，土耳其人也吃過苦頭。在激進組織「索馬里青年黨」發起的攻擊行動中，曾經有土耳其人被打死、打傷；也有土耳其人在錢財等問題的爭執中被人開槍打死。

Image copyright BBC World Service Image caption 翻修摩加迪沙機場—土耳其人送給索馬里人的禮物

轉天，我總算進入了機場。這一次，我是來位於一片灰色集裝箱群中的聯合國採訪。

非常尷尬的是，我忘了帶筆。聯合國的一位女士好心借給我一桿筆。我走時忘了還，後來送給一位索馬里朋友。

這位朋友舉著筆、跑到朋友那兒說，「瞧瞧，20多年了，花了數十億美元，聯合國就給了我們這個東西。不過三年，土耳其就把我們遭受人為地震的摩加迪沙改建成半運轉的城市。」

當然了，問題並不這麼簡單。聯合國和其他機構付款請非盟士兵幫助改善索馬里治安。土耳其人選擇的是可見度更高的項目。

不過，搭乘土耳其航班回家途中，吃著土耳其軟糖，我不由想到，其他國家是否也應該從土耳其幫助摩加迪沙重建的努力中汲取一些經驗呢？

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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