迎聖誕：警察醫生嚴陣以待「瘋狂星期五」
- 2014年 12月 19日
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"黑色星期五」剛過，又迎來「瘋狂星期五」。英國警察和醫院凖備迎接聖誕節前最後一個周末的到來。
急救醫護人員、警察和醫院嚴陣以待在聖誕節前狂喝濫飲的醉酒者。
聖誕節前最後一個星期五，被形容為是「瘋狂星期五」或「烏眼青星期五」（醉酒者打架斗毆或摔傷）。
英國各地的急救車隊在市中心設立機動的「醉鬼車」，對付酩酊大醉的狂歡者，以便減輕醫院急診部的壓力。
應急措施
在布里斯托市中心設立的「醒酒中心」是花費50萬英鎊改裝的一輛大貨車。醫護人員在車上幫助醉酒者恢復，而不必他們送往醫院或警察局。
據統計，聖誕節前的星期五與平常的星期五相比，酒吧飯館的售酒量飆升114%。
官方數字顯示，去年12月間，英格蘭一地人們買酒花了37億英鎊。11月-12月間，酒的銷售量上升28%。
英國公共健康部門今天發起宣傳運動，鼓勵人們節日過後，在1月份不喝酒。
（編譯：馬金花 責編：顧垠）