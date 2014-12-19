泰晤士河上建花園橋 倫敦市長正式批准

Image copyright Heatherwick Studio Image caption 約翰遜市長說，花園橋將「在市中心創造一個美麗怡神的綠洲，鼓勵更多的人在市內漫步」。

一項有爭議的在泰晤士河上修建一座花園式步行橋的計劃獲得倫敦市長約翰遜的批准。

在泰晤士河上建一座跨河的花園大橋，連接市中心的南岸區和北岸的Temple，其地點選擇和1億7500萬英鎊的耗資引起了爭議。

它是英國影星蘭姆麗（Joanna Lumley）和是著名設計師、2012年倫敦奧運火炬的設計者托馬斯·赫斯維克（Thomas Heatherwick）的創意。

此前，倫敦威斯敏斯特區政府和另一個涉及的倫敦蘭貝斯區政府（Lambeth）已經批准了建設計劃。

明年動工

倫敦市長辦公室說，建橋工程可以在明年動工。

據估計，建成後，過橋人數每年將有700萬人次。

約翰遜市長說，花園橋將「在市中心創造一個美麗怡神的綠洲，鼓勵更多的人在市內漫步」。

批評聲音

但倫敦部分商家對這項計劃提出質疑和批評。

地方政府說，修建這座花園式大橋可以創造就業機會，便利兩岸交通，為殘障人士提供方便。

但批評者擔心，大橋可能會影響觀看聖保羅大教堂和其它倫敦地標性名勝的視線。

倫敦市長辦公室已經通過倫敦交通局撥款3000萬英鎊，英國財政部也保證提供3000萬英鎊。

建設總預算的1億7500萬英鎊的其餘部分來自私人捐款。

花園大橋信託計劃從明年開始向公眾籌款。

（編譯：馬金花 責編：顧垠）