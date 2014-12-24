學者：真聖誕樹更有益於健康
- 2014年 12月 24日
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一名英國學者說，真聖誕樹比假的「更有益於健康。
薩里大學（University of Surrey）的環境心理學家畢爾基塔·伽特斯勒本博士說，靠近自然環境居住的人們「更健康」。
她說，真聖誕樹讓人感覺把戶外的活力帶入了室內。
她說：「有很多證據顯示，處於自然環境之中對人有很多好處。」
她補充說：「很多證據顯示，接觸到大自然，人們就能更快地緩解壓力和精神疲勞，而在人造的環境中壓力反而增加。」
「其實，在辦公室放置植物已經顯示有益於員工的健康和創造力。」
（編譯：立行/責編：路西）