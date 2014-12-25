研究：皮膚細胞造出精卵 治療不育症有望

Image copyright BBC World Service Image caption 英國科學家用皮膚細胞培養出早期的人工精子和卵子，可能對治療不育症產生很大影響。

英國科學家用皮膚細胞培養出早期的人工精子和卵子，此舉對改變不育症治療方法可能產生很大影響。

劍橋大學的科學家們在精心控制的條件下，用了5天時間，把人類胚胎幹細胞培養成生殖細胞。

研究顯示，這一實驗過程可以用成人的皮膚組織培養出早期的精子和卵子。

科學家認為，這些早期生殖細胞能夠成長為成熟的精子和卵子。

這一研究項目的下一步，將是把早期生殖細胞注射到實驗小鼠的卵巢中，看它們是否能夠全面成長髮育。

如果這些早期細胞能夠成長，那就意味著皮膚細胞可以被變為基因完全相同的生殖細胞，能夠被用來治療人類的不育症。

領導這項實驗的劍橋大學戈登研究所的阿茲姆·蘇拉尼博士說，實驗進度非常快，現在可以採用任何胚胎幹細胞，只要在合適的條件下，5到6天就能培養出早期生殖細胞。

這一成果可能成為醫學界的一個里程碑式的發展，研究人員此前從嚙齒動物的幹細胞中培養出精子和卵子，但是對於人類生殖細胞的培養卻沒有成功。

2012年，日本科學家用幹細胞研製出老鼠的卵子，並用這些卵子培育出小鼠。

英國紐卡瑟爾大學的科學家也聲稱，曾在2009年用同樣的方法培養出人類的精子，但是後來有指稱說涉及抄襲，所以該大學的科學家收回了論文。

（編譯：嵇偉/ 責編：路西）