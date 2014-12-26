民調：若公投 英選民51%主張脫離歐盟

Image copyright AFP Image caption 卡梅倫承諾如果保守黨在明年大選中勝出，英國將在2017年就是否留在歐盟的問題舉行全民公投。

最新民意調查顯示，英國大多數選民主張脫離歐盟，使首相卡梅倫受到巨大壓力。

這是在一個月內開展的第二次民調顯示大多數英國選民主張脫離歐盟。

在過去幾十年，英國選民一直主張留在歐盟之內。

最新結果將增加對首相卡梅倫的壓力，要求盡早就歐盟問題舉行全民投票。

蓋洛普諮詢公司（Gallup）開展的這項調查發現，如果今天舉行公投的話，英國有51%選民會主張脫離歐盟，其中老年選民更傾向對歐盟持懷疑態度。

但是在其他12個西歐國家，大多數選民願意繼續留在歐盟內，其中包括在歐元危機中實行緊縮措施的希臘。

這項調查在西歐國家詢問了12000人。

首相卡梅倫最近提出限制歐盟移民的具體計劃。他指出，如果這些條件無法得以實現，則一切皆有可能發生，包括英國脫離歐盟。

英國明年將舉行下議院選舉，卡梅倫的保守黨擔心在選舉中會因為英國獨立黨（UKIP）的崛起而失利。

英國獨立黨主張英國脫離歐盟，並在今年五月舉行的歐洲選舉中成為得票最多的政黨。

卡梅倫承諾如果保守黨在明年的大選中勝出，英國將在2017年就是否留在歐盟的問題舉行全民公投。

每年有25萬人移民到英國，其中三分之二來自歐盟成員國。英國選民中絕大多數都認為有必要減少移民人數。

（撰稿/責編：路西）