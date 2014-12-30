圖輯：2014年英國令人難忘的畫面

以下這組圖片展示了2014年在英國發生的一些場景，其中一些是比較重要的事件，而另一些僅僅因為有趣而入選。

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2014年以動蕩不安的天氣開始，許多河流的河水高度創下歷史紀錄，5000多所房屋遭受洪水襲擊。

在英國西海岸的威爾士波斯考爾港，攝影師Ben Birchall記錄下了風暴中的巨浪。

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英國運動員在俄羅斯索契冬季奧運會上獲得26枚獎牌的好成績，遠遠超過了賽前預期3枚獎牌的目標。

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《世界新聞報》前主編麗貝卡·布魯克斯和她的丈夫查理·布魯克斯在有關竊聽的審判中被判無罪，但是她的繼任人安迪·庫爾森被判定有罪。

《世界新聞報》竊聽行動的受害者包括英國王室成員、各界名人以及刑事犯罪的受害者。

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2014年4月，英格蘭中部利茲一所天主教學校（Corpus Christi Catholic College）的教師安·馬圭爾被刺身亡。同年11月，16歲男子威爾·科尼克被判定謀殺罪名成立，判處至少服刑20年。

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888246束用陶瓷制做的罌粟花被安放在倫敦塔庭院內，每一束花都代表著一名在第一次世界大戰中陣亡的英軍士兵。

最後一束罌粟花在11月11日安放，以紀念1918年11月11日的一戰休戰日。

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世界杯足球賽在巴西舉行，英格蘭戰績不佳，未能衝出小組階段比賽。

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英國右翼政黨英國獨立黨（UKIP）在英格蘭東南部肯特郡的一個選區（Clacton and Rochester and Strood）舉行的英國議會議員補選中獲勝，令三大主要政黨警覺。

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英國首相卡梅倫和倫敦市長約翰遜看上去像是一對坐過站的火車旅客，但事實上他們是在6月去英格蘭中部紐瓦克選區為一次補選助選站台。

約翰遜曾在8月份宣佈將參加明年5月的大選，角逐英國議會議席。

但是他說，他不大可能成為未來的保守黨領袖，因為「沒有職務空缺」。

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英國最大的反對黨工黨領袖米利班德在曼城街頭施捨乞丐的場景被攝影師攝入鏡頭。

但是有人批評說，米利班德應該知道，施捨乞丐會鼓勵乞丐流在街頭，製造更多的問題。

也有人質疑米利班德給了乞丐多少錢。

工黨的一位官員解釋說，他給了「一把零錢」。

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尼克·克萊格是英國第三大政黨自由民主黨黨魁，目前在同保守黨組成的聯合政府中擔任副首相。

他正在著眼於明年5月的大選，公開批評保守黨的經濟政策。

畫面顯示他在訪問英格蘭東南部埃塞克斯郡的一所幼稚園。

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蘇格蘭地方政府首席部長薩蒙德為一次蘇格蘭民眾足球活動開球。

這位政治領袖帶領蘇格蘭舉行了有關蘇格蘭是否獨立的全民公決，未能實現獨立的夢想。

他已經辭去了首席部長職務，但隨後表示將參加明年五月的英國大選，爭奪議會議席。

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英國劍橋公爵和夫人以及劍橋公爵的弟弟哈里王子7月份前往約克郡觀看環法自行車賽的開幕式。

英國王室在當年晚些時候宣佈，公爵夫人將生下第二個孩子。

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2014年格拉斯頓伯里音樂節的門票銷售量創下新的記錄，這些買到票的音樂迷在入場時穿上了霓虹服。

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馬拉拉是歷史上最年輕的諾貝爾和平獎獲得者，目前居住在英國伯明翰。

她因倡導婦女受教育的權利，2012年10月在巴基斯坦被塔利班槍手開槍擊中頭部負重傷。

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牛津郡一年一度的「泥濘挑戰」活動，在12英里的艱難旅程中檢驗你的耐力。

（編譯：躍生 責編：李莉）