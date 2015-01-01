感染埃博拉英國女護士接受試驗藥物治療

Image caption 卡弗基在抵達格拉斯哥後開始出現症狀

倫敦醫院的醫生說，感染埃博拉的英國女護士寶蓮·卡弗基（Pauline Cafferkey）正在接受試驗性抗病毒藥物以及痊癒埃博拉患者血漿的治療。

倫敦皇家免費醫院（Royal Free Hospital）的專科醫生沒有提供這種試驗性抗病毒藥的名稱。

負責治療的雅各布醫生說，卡弗基在專門隔離病房。她可以坐起談話和閱讀。

不過醫生說，由於埃博拉沒有已知的治癒方法而且病情發展難以預料，所以女護士的病情究竟會怎樣一周後會比較明確。

雅各布醫生說，卡弗基表示同意接受醫院決定的治療方案，她的家人也已到醫院探視。

「卡弗基是一名護士，我們可以同她詳細的討論各種治療方案」。

醫生表示，目前的治療非常順利，沒有出現任何副作用。

BBC衛生事務編輯說，對治療埃博拉的醫生來說，他們面臨重重困難。目前沒有任何證據證明現有的試驗性抗埃博拉藥物能起作用。

英國女護士寶蓮·卡弗基在埃博拉重災區塞拉利昂為慈善組織兒童救助會工作，於星期天晚上返回英國。

她在第二天早上感覺不舒服，立即前往格拉斯哥一所醫院，被確診患上埃博拉後立即被醫院隔離。

周二凌晨，她離開格拉斯哥醫院並被軍用飛機送往倫敦，而後被送進倫敦北部皇家免費醫院（Royal Free Hospital）的完全隔離室接受治療。

英國衛生官員說，當卡弗基返回英國時還是處於病毒的始發期，因此與卡弗基同機的乘客被感染的風險非常小。

編譯/責編：李莉