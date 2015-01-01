新英鎊硬幣將反映著名英國歷史大事

Image copyright PA Image caption 這種一英鎊硬幣已經使用了很多年，但未來的新英鎊硬幣將反映著名英國歷史大事

英國皇家造幣廠星期一（2014年12月29日）說，英國未來新硬幣的設計將體現一些英國著名的歷史大事。

其中之一是800年前限制國王權力的英國大憲章。

據周四（2015年1月1日）的英國《泰晤士報》報道，大憲章的設計圖案將體現在新發行的兩英鎊的硬幣上。

同時，新發行的50便士的硬幣也將紀念英德空軍之間的不列顛之戰75週年。

另外，英國皇家造幣廠還將特別發行一批兩英鎊的硬幣，以紀念英國皇家海軍在一戰中所做出的貢獻。

這也是英國紀念一戰100週年五年節目的一部分。

與此同時，錢幣上還會更換英國女王的頭像，這也是自1998年以來首次更換女王頭像。

而這也是在英女王62年的統治期間第五次更換頭像。

皇家造幣廠負責貨幣發行的米爾斯（Andrew Mills）說，過去一千年以來，皇家造幣廠一直遵循在貨幣上體現那些對英國國家有重大意義的事件和文化。

他還表示，這將是英國硬幣史上一個非常令人興奮和不同尋常的一年。

編譯：凱露