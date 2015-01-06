慈善組織預測今年英癌症患者數將創紀錄

Image caption 根據慈善機構麥克米倫癌症援助中心的分析預測，2015年英國的癌症患者將達創紀錄的250萬之多。

根據英國慈善機構麥克米倫癌症援助中心的分析預測，2015年英國的癌症患者將達創紀錄的250萬之多。

麥克米倫癌症援助中心說，癌症患者數量的大幅上升，將會由於「達到無法控制的地步」而造成危機。

儘管現在癌症患者的存活率和診斷的技術都有所改善，但是該組織呼籲英國各政黨對此採取緊急行動。

英國衛生部門的官員說，現在英格蘭癌症患者的存活率已經達到該地區有史以來的最高。

雙刃劍

麥克米倫癌症援助中心的報告說，英國老齡人口的不斷增長，是癌症患者數量上升的主要原因之一。

麥克米倫癌症援助中心的琳達·托瑪斯說，更多患者能活下去確實是個好消息。過去5年中，有50萬更多的癌症患者可以帶癌生存。但同時癌症存活率高也是一把雙刃劍。

她說：「在存活率上升的同時，如此高數量的癌症患者需要醫療服務，讓國民保健系統NHS很快就會無法應付。」

所以托瑪斯女士指出，在NHS面對這一巨大壓力和面對可能最終失去控制的威脅時，所有政黨都必須為解決這一危機而加緊行動。

加大投資

麥克米倫癌症援助中心預測，英國大約有四分之一癌症存活者——治癒的癌症患者——仍然繼續需要NHS的幫助。

47歲的約翰·皮爾森在2006年被診斷出患了腸癌，他在8年前通過手術和化療治癒了癌症，但是化療對身體的傷害，至今讓他非常虛弱，還是需要接受其它方面的治療。

英國癌症研究中心負責統計資料的尼克·史密斯說，「癌症是一種老年患者居多的疾病，所以我們活得越長，就會有越多人患上癌症。」

所以史密斯認為，下屆英國政府加大對NHS的投資至關重要，尤其在診斷和治療癌症方面加大投資，才能化解隨著人口老齡化加劇帶來的癌症患者數量大幅增加的危機。

（編譯：嵇偉/ 責編：李莉 ）