大學女教授改行攝影 專拍閨房艷照
- 2015年 1月 9日
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英國一位大學女教授放下教鞭，改行當攝影師，專拍女性身著內衣的艷照。
直到最近，安斯麗（Paula Ansley）教授的事業一直是搞學術研究。
她是英國北桑布裏亞大學的教授，並在運動科學領域從事研究25年。
但去年她父親突然去世。45歲的安斯麗教授為了擺脫生活變故造成的震驚，決定改變生活道路。
她放下教鞭，拿起了照相機，從大學教授變成了攝影師。
而她的攝影專門拍女性的閨房照。
安斯麗解釋說，她的照片畫面要表現的是一個女性晚上出門參加聚會前的凖備--在閨房中著裝、打扮、化妝。
但是，安斯麗表示，她的鏡頭捕捉的是各種年齡、胖瘦的婦女的女性美，目的是鼓勵女性對自己身體的自信，娛樂身心。
（編譯：白墨 責編：李莉）