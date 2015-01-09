大學女教授改行攝影 專拍閨房艷照

Image copyright AFP Image caption 她的鏡頭捕捉的是各種年齡、胖瘦的婦女的女性美。

英國一位大學女教授放下教鞭，改行當攝影師，專拍女性身著內衣的艷照。

直到最近，安斯麗（Paula Ansley）教授的事業一直是搞學術研究。

她是英國北桑布裏亞大學的教授，並在運動科學領域從事研究25年。

但去年她父親突然去世。45歲的安斯麗教授為了擺脫生活變故造成的震驚，決定改變生活道路。

她放下教鞭，拿起了照相機，從大學教授變成了攝影師。

而她的攝影專門拍女性的閨房照。

安斯麗解釋說，她的照片畫面要表現的是一個女性晚上出門參加聚會前的凖備--在閨房中著裝、打扮、化妝。

但是，安斯麗表示，她的鏡頭捕捉的是各種年齡、胖瘦的婦女的女性美，目的是鼓勵女性對自己身體的自信，娛樂身心。

（編譯：白墨 責編：李莉）