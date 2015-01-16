英美將合作進行虛擬網絡戰爭演習

Image copyright AFP Image caption 英國首相卡梅倫與美國總統奧巴馬在白宮會面並共進晚餐，會面議題主要包括兩國網絡防禦方面的合作。

英美兩國即將開展針對網絡犯罪的新防禦合作計劃，包括「戰爭遊戲」演習，模擬對彼此進行網絡攻擊。

英國政府表示，第一輪演習將在今年晚些時候進行，主要針對經濟部門。

英國首相卡梅倫出訪華盛頓，與美國總統奧巴馬會談，兩國共同宣佈將開展「前所未有」的計劃安排。

相關人員將在大西洋兩岸的「網絡室」進行合作。唐寧街表示，這是英國在國外建立的第一個「網絡室」。

卡梅倫說，比利時在周四（1月15日）進行的行動是又一個例證，伊斯蘭極端主義所帶來的威脅表明，兩國有需要開展情報和安全部門方面的合作。

比利時警方周四在該國東部展開反恐行動，擊斃兩個人，警方聲稱此兩人原本即將實施重大恐怖襲擊。

近期發生的黑客入侵索尼影業（Sony Pictures）和美國中央司令部的網絡攻擊事件，也促使英國和美國開展相關措施。

「越來越危險」

在華盛頓接受BBC政治編輯尼克·羅賓遜（Nick Robinson）採訪時，卡梅倫表示，網絡入侵是「我們在新時代面臨的威脅之一」。

第一次學習將涉及英格蘭銀行以及一些商業銀行，以倫敦市和華爾街為目標。唐寧街還表示，隨後將會有「進一步演習，測試關鍵的國家基礎設施」。

此外，還會有預算款項，用於培訓「下一代」網絡特工。

奧巴馬則表示，網絡威脅「迫切而且越來越危險」。他在美國國內也提出了新的方案，希望加強相關法律。

Image copyright Reuters Image caption 在接受BBC採訪時，卡梅倫表示，網絡入侵是「我們在新時代面臨的威脅之一」。

1月12日（周二），美國中央司令部的Twitter帳戶被聲稱由「伊斯蘭國」支持的黑客攻擊，一度暫停使用。

英國國家審計局曾在2013年發出警告，指缺乏相應技術人員正令阻礙打擊網絡犯罪。

卡梅倫說，英國已經凖備好應對網絡攻擊。他說，英國政府通信報（GCHQ）擁有「強大的技術能力」，但也表示，還有更多的事情需要做。

「這是一次切實的信號，是時候加強力度做更多的事情了」，卡梅倫說。

「這同時也是在保護人們的資料數據，還有人們的財政——這些攻擊夠對人們的安居樂業帶來真實的影響。」

對抗埃博拉

卡梅倫到訪美國的兩天期間，兩國領導人還會將焦點集中在全球經濟上。這還很可能是卡梅倫在5月英國大選前最後一次到訪華盛頓。

周四（1月15日），卡梅倫和奧巴馬在白宮共進晚餐，席間還談到了對抗埃博拉疫情的問題。

英國首相正在試圖利用這一次到訪，呼籲建立新的疾病專家團隊，作為「國際緊急反應隊伍」。

卡梅倫表示，應該在全球範圍內指派流行病學專家，針對疫症爆發提供迅速的應對措施。

他還呼籲建立國際性機制，針對新出現的疾病，包括生產和發放藥物，以及提供治療技術等等。

英國政府認為，「藥物監管部門和全球的官僚機構」使得目前的流程過分地「昂貴且費時」。

（編譯：列爾 責編：蕭爾）