全國學聯：英大學生性教育一半來自網上色情片

Image copyright PA Image caption 60%的受訪大學生說，他們通過觀看網上色情片「提高」性生活知識。

英國全國學聯說，一半以上的大學生是通過觀看網上色情片來了解有關性生活的知識。

對25000名大學生的調查顯示，三分之二的人在中學階段的性和情感關係教育課（SRE）上沒有得到有關「同意發生性關係」概念教育。

全國學聯呼籲應該把完善的中學性教育列入法律要求。

英國教育部說，它已經設立了一個新的專家小組對中學性教育課程提供指導。

教育部的一位發言人說，性和情感關係課程是英格蘭所有中學的必修課，許多小學也根據年齡引入了適當的教育內容。

60%的受訪大學生說，他們通過觀看網上色情片「提高」性生活知識，但四分之三的人都承認，網上色情片給人以「不現實的期望」。

英國全國學聯呼籲在5月大選中的獲勝者將性教育列為法律要求。

與此同時，英國智囊公共政策研究學會（Institute of Public Research）進行的一項研究得出結論說，網上色情內容泛濫，11歲的孩子就能經常看到網上色情內容。

該機構對500名18歲的英國年輕人進行了調查，發現到14歲的時候，45%的人都在網上看過色情內容，很多人都對網上的色情視頻和照片帶來的危害提出警告。

70％的受訪人說，色情導致他們對性的不切實際的想法，對性和關係造成「破壞性的影響」，超過一半的人說，如果色情內容不那麼容易得到，會讓年輕人的成長更容易。

（編譯：騰龍 責編：路西）