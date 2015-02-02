民調：三分之一英國女性選民舉棋未定

Image copyright PA Image caption BBC《女性時空》節目的編輯表示，調查結果為人們提供了婦女所關注的大選議題的一瞥。

英國大選將於今年5月7日舉行投票。根據BBC廣播電台第四台《女性時空》（BBC Radio 4』s Woman』s Hour）節目所做的一份調查顯示，三分之一以上的英國女性選民還沒有想好到底會把選票投給哪個政黨。

具體來說，有35%的女性說她們仍然不知道把手中的一票投給誰，而接受調查的舉棋不定的男性選民則佔25%。

調查還發現，國民健康服務（NHS）、生活費用以及照顧老弱病人的費用是女性最為關注的問題。

參加調查的半數選民說，他們不相信各政黨的領導人真正理解普通人家的生活到底是怎樣的。

BBC的電話調查上周共問詢了近1000名成人。調查的結果顯示，各政黨在大選之前還有很多工作需要做，特別是如果他們想贏得女性選民投票的話。

參加調查的近一半有小孩的女性說，他們在2010年的大選中沒有參加投票，相比之下沒有小孩的女性有三分之一聲稱她們在上次大選中沒有投票。

這其中選民最關注的就是看病問題，其次是生活費用，再其次是養老問題。

但男性選民中對移民問題、經濟以及就業問題也比較關注。

在被問到哪個政黨對家庭生活比較了解時，20%的人選擇了工黨，而選擇保守黨的則佔16%。

BBC《女性時空》節目的編輯表示，調查結果為人們提供了婦女所關注的大選議題的一瞥。

隨著大選的臨近，《女性時空》節目還會陸續採訪各政黨的領導人，問問他們將如何解決女性所擔心和關注的這些議題。

編譯：凱露/責編：董樂