英警察被投訴案大增 瀆職、粗魯最遭罵
- 2015年 2月 2日
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在英格蘭和威爾士，對警察的投訴數量創紀錄。
據獨立警察投訴委員會（IPCC）數據，2013-14年，投訴警察案例達到34863起，比上一年增加15%。
這也是2004年警務監督機構IPCC成立以來的最高紀錄。
警察遭投訴最多的依次是瀆職或失職、粗魯或蠻橫。
遭投訴最多的地區是北安布裏亞警察局（Northumbria Police），從前年的401例增至794例，增幅98%。
倫敦金融城警察局僅次於其後，2013-14年遭投訴比上一年增加90%，從123例增至234例。
IPCC表示，這些數據表明警方對公眾投訴的處理「不夠令人滿意」，現有的投訴機制太繁複、官僚，而且太偏重責備。