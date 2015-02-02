英警察被投訴案大增 瀆職、粗魯最遭罵

Image caption 公眾對警察的投訴案例增多，瀆職和粗魯最多。

在英格蘭和威爾士，對警察的投訴數量創紀錄。

據獨立警察投訴委員會（IPCC）數據，2013-14年，投訴警察案例達到34863起，比上一年增加15%。

這也是2004年警務監督機構IPCC成立以來的最高紀錄。

警察遭投訴最多的依次是瀆職或失職、粗魯或蠻橫。

遭投訴最多的地區是北安布裏亞警察局（Northumbria Police），從前年的401例增至794例，增幅98%。

倫敦金融城警察局僅次於其後，2013-14年遭投訴比上一年增加90%，從123例增至234例。

IPCC表示，這些數據表明警方對公眾投訴的處理「不夠令人滿意」，現有的投訴機制太繁複、官僚，而且太偏重責備。