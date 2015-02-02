慶祝《大憲章》800週年 英國展出4份原稿

Image copyright PA Image caption 世界上已知共有17份《大憲章》的原稿有幸被保留下來

為了慶祝大憲章800週年，倫敦大英圖書館(British Library)將首次展出四份倖存的1215年大憲章（Magna Carta）的原稿。

大憲章起草於1215年，是一份限制國王權力的最重要和有名的歷史文獻。 而今年則是大憲章誕生的800週年。

共有4萬多公眾申請，希望能一睹四份大憲章「聚會」的風采。

據悉有1125人獲得了能夠在為期3天的展出期間在大英圖書館親眼看到4份大憲章的機會。

大憲章於1215年6月15日在英國蘭尼米德（Runnymede）泰晤士河岸邊簽署。

當時的約翰國王同意簽署大憲章是為了平息叛亂的貴族，以避免流血衝突。

《大憲章》的宗旨就是沒有人可以凌駕於法律之上，包括國王。它也被認為是邁向議會民主制度的第一步。

《大憲章》在大英博物館展覽三天之後將被送到英國上議院（the House of Lords）展出一天，之後其中的兩份將送回大英博物館，另外兩份則歸還給林肯和索爾茲伯裏大教堂。

大英博物館及林肯和索爾茲伯裏大教堂聯合發表的一份聲明說，「在約翰國王同意簽署《大憲章》的時候，肯定從來沒有想到《大憲章》所帶來的全球遺產。」

聲明還說，「800年以後國際社會對大憲章的關注和興奮證明了這四份手稿的非同尋常的意義和象徵力量」。

據信，當時共製作了大約250份《大憲章》的原始文件，以便把它們傳給全英國上下的法律和宗教官員，以確保它的有效實施。

現在，世界上已知共有17份《大憲章》的原稿有幸被保留下來。

編譯：凱露/責編：董樂