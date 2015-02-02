國際專家「會診」米開朗基羅銅質雕塑

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國際研究人員相信，兩座名不見經傳的銅質雕塑可能出自文藝復興時期著名大師米開朗基羅。

如果最後得以確認，它們將是世界上流傳下來的僅有的兩座米開朗基羅銅塑作品。

兩座雕塑都是呈現騎在黑豹上的健碩裸體男性， 自19世紀起就一直有人認為它們是出自米開朗基羅之手，不過這樣的說法一直不被接受。

劍橋大學菲茨威廉學院應用藝術系主任維多利亞·阿維利博士說，「能參加這樣一個開創項目讓人特別興奮，英國、歐洲和美國的很多藝術歷史學家們都參與了這個項目，各抒己見，也從文物保護科學家那裏借鑒證據。」

過去至少100年來，專家們都不認為這兩座銅塑出自米開朗基羅之手。直到最近，學界仍然認為它們是荷蘭雕塑家威廉姆·丹尼茲·凡·特德羅德（Willem Danielsz Van Tetrode）的作品。

去年秋天，劍橋大學藝術史系名譽教授保羅·約翰尼德斯發現了這兩件雕塑作品中一個很小的細節與收藏在法國南部城市蒙彼利埃法布爾博物館內的一幅16世紀繪畫作品之間的關聯。

米開朗基羅的一個弟子在大師速寫作品丟失之前不久曾臨摹了一批畫，其中一張畫的一角就畫有健碩男子騎在黑豹上。

這個造型與兩座銅塑之一非常相近，風格也與米開朗基羅一貫的雕塑設計風格一致。

在將這兩座銅塑與其它米來朗基羅的雕塑作品相比較後，發現它們的風格與米來朗基羅在1500-1510年間的作品風格近似。初步的科學分析也確認了銅塑的創作時間。

國際研究人員還運用X-光確定，銅塑鑄件很厚重，這也顯示它們應該是創作於15世紀晚期或16世紀早期。

目前有關的研究還在繼續，最後的結論將在今年7月間公開。

現在仍在劍橋大學菲茨威廉博物館展出的這兩件銅塑，是從私人收藏者手中租借的，將一直展覽至今年8月9日。

（編譯：羅玲 責編：尚清）