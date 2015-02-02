英國華人政治生活系列一：來自五湖四海

編者按：英國將在2015年5月舉行大選，屆時來自英國各政黨的候選人將要角逐英國議會下議院的650個議席，其中包括9名華裔候選人，而選舉結果也將決定英國未來五年的政治版圖。在英國大選舉行之前，BBC中文網特約撰稿人何越採訪了十二位來自香港、馬來西亞及大陸的幾代活躍在英國政壇前沿的華人及學者，試圖為您描繪一幅英國華人政治生活大圖景。

根據英國政府在2012年進行的人口普查，英國華裔居民人口大約40萬，佔英國總人口的0.7%，從這個數字來看，已經成為英國一股不可忽視的少數族裔人群。

不過，在這個英國當地人看起來長得一模一樣，沒有任何區別的華人群裏，實際上卻是各自為政，彼此互不往來。

五大社區

Image caption 英國華人大致上可以分為五大社區，分別是香港移民、馬來西亞和新加坡華裔移民、中國大陸移民、台灣移民以及英國土生土長的新生代（即所謂的BBC）。

從來源地背景來看，英國華人大致上可以分為五大社區，分別是香港移民、馬來西亞和新加坡華裔移民、中國大陸移民、台灣移民以及英國土生土長的新生代（即所謂的BBC）。

目前英國華人中最大的社區應該是來自香港的早期華人移民。二戰結束後，英國急需引入大批勞動力，第一代香港移民湧入英國。他們多為無技術移民，以開餐飲及洗潔業為營生。不過，也有一些是來英國留學的香港留學生，畢業後留在英國工作。這些香港移民不少已在英國開枝散葉至第三代。目前，在英國政壇頗有建樹的華人也以香港移民居多。

第二個華人社區來自馬來西亞和新加坡，他們大多於上世紀七十年代移民至英國，多持國際學生身份，還有一些是職業護士。

至於第三個社區則是來自中國大陸的華人。雖然來自中國大陸的華人移民大多數來英時間不長，但其人數近年來則急劇上升。早期的中國大陸移民除了留學生外就是非法偷渡客，他們當中一些人現在仍然要為生存或者取得合法居留身份而奮鬥。不過，近年來，又多了一些來自中國大陸的富豪以投資移民身份來到英國，不過至今為數還不算很多。

來自台灣的移民在英國為數最少，大約只有4千人左右，他們多數是當年在英國留學或工作後定居英國的。

至於英國土生土長的新生代的BBC新生代，又被稱為香蕉人群，他們當中不少人也在英國成為各種行業的專業人士，而且也有一些人從政。

缺乏團結

Image copyright BBC World Service Image caption 英國華人工黨主席梁辛尼2014年接受英女王授予CBE勛銜

英國華人工黨主席梁辛尼認為：雖然華人和印度人及黑人都是英國社會裏的少數族群，可是就團結程度而言，我們華人最鬆散，最缺少凝聚力。

的確，英國華人社區雖然號稱有四十萬人，但卻分佈散亂，結構複雜，而且群龍無首。用英國華人參政計劃主席李貞駒的話說：「華人內部各種社團組織多過米鋪，互不搭界。印度人或是黑人有了麻煩，會找自己群內的有關委員會尋求幫助解決問題。我們華人根本沒有類似的組織。」

其實，在不同華人社區裏也往往會再分出更小的社區。例如有江蘇同鄉會、浙江同鄉會等社區組織，這些組織的規模都很小，會員人數也不多。

身份認同

因此，在這個英國華人群裏，缺乏的正是一個共同的身份認同感。

雖然在英國人眼裏，無論是大陸華人、香港華人、馬來西亞華人、新加坡華人、台灣華人、甚至南非華人，全都歸類為華人（Chinese），但在華人社群內部，除了大陸華人及部分香港華人自稱為華人外，不少來自馬來西亞及新加坡的華人並非一定認為自己是華人，至於台灣華人更是會自稱是台灣人，而BBC新生代則更有可能認為自己是英國人。

此外，在英國華人社群裏也缺乏一些廣受承認的領袖人物。在英國議會下議院裏，至今還沒有一位華裔國會議員。至於在上議院裏則有來自香港的鄧蓮如女男爵以及來自英國土生土長新生代的韋鳴恩男爵等，他們也被視為目前華人在英國政壇的傑出代表，但不少在英國的華人卻並不熟識他們，因此他們在華人中的影響力仍然有待提高。

隔膜明顯

華人工黨創辦人之一謝錦霞則認為，各社區華人彼此交流不夠的重要原因是因為語言的差異，因為中國大陸及台灣移民往往說普通話（國語）、香港移民則說粵語，來自馬來西亞和新加坡的華人以及英國BBC一族則多說英語。此外，漢語書寫文字不統一也造成了一些障礙，例如大陸華人主要用簡體字，而香港和台灣移民人只識繁體，閱讀簡體字普遍感到困難，至於馬來西亞華人、新加坡華人與英國BBC一族基本上以書寫和閱讀英文為主。

Image copyright BBC World Service Image caption 杜淑真是英國華人自民黨首任主席

華人工黨主席梁辛尼認為，目前能把英國華人團結在一起的，似乎只有食物，也就是中餐。

也有人甚至認為，英國華人各社群之間除了互不溝通外，往往還有彼此岐視的現象。例如來自香港的華人移民經常看香港媒體報道中國大陸人在香港隨地小便、說話聲音大等陋習的新聞以及港人對此的不滿，因此往往就對大陸華人產生了不好的觀感。而反之，來自大陸的移民也看到不少中國內地媒體有關港人與大陸人衝突的新聞，因此也對香港人產生了不滿。

政治合作

不過，華人自民黨首任主席杜淑真則認為：共同利益正逐漸促使華人走到一起。

此外，民間政治組織-英國華人參政計劃也發起宣傳運動，鼓勵和幫助華人居民登記成為選民、以選票為華人社會發聲。

此前該組織還聯同英國另外七個華人組織聯名致信給英國足協，以抗議日前英超足球俱樂部維岡競技足球俱樂部主席維蘭在接受採訪中直呼華人為Chingalings（中國佬）。

英國杜倫大學教授克雷格認為，華人社區內部有一些組織良好的機構，但大部分都聚焦於社會文化議題，而且較為封閉。如果一些華人組織可以轉換角色，促進華人參政，這將大有裨益。

事實上，英國的三個主要政黨均已設有華人分部，分別是：保守黨華人之友，華人工黨及華人自民黨。

Image copyright BBC World Service Image caption 英國保守黨華人之友負責人黃精明（右）同保守黨政府的國防大臣菲利普·哈蒙德在一起

英國保守黨華人之友負責人黃精明介紹說：該組織是目前華人社區中最大的政治團體，擁有超過400名會員及4000名支持者。

此外，物色優秀的華裔政治精英成為國會議員候選人，是每個華人政黨分部最重要的任務之一。無論是香港移民、馬來西亞和新加坡華裔移民、中國大陸移民、台灣移民或是英國土生土長的新生代（BBC），只要能通過各政黨長達幾個月甚至近一年的各種面試及審核程序，就能成為該黨的候選人。

以保守黨為例，至今該黨已經確定了四名華人參加今年5月的英國議會選舉，其中黃精明和Alan Mak是都是屬於BBC，而王鑫剛及何易均為來自中國大陸的第一代移民。

（撰稿：何越/責編：李文）