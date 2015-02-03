英議會將就「三親育子」技術的立法投票

Image copyright PA Image caption 如果有關這項技術的立法今天在英國議會獲得通過，第一個「三親嬰兒」將在明年出生。

英國議會今天（2月3日）將就是否允許利用三個人的基因共同育子的一項重要立法投票。

這項技術旨在防止基因缺陷導致的致命疾病一代代的傳下去。

英國政府原則上支持立法，但各黨將允許它們的議員自由投票。

如果獲得通過，英國將成為世界上第一個允許「三親育子」的國家。

預計英國每年將有150對左右的夫婦會因此獲益。

「線粒體」

線粒體（mitochondrial ）存在於人體的幾乎每一個細胞裏。它的功能是將人體攝入的食物轉換成能量。

有缺陷的線粒體通過母親傳給嬰兒，它使得人體細胞缺乏能量，會導致肌肉乏力、失明、心臟病、殘疾甚至死亡等各類疾病。

平均每6500個嬰兒裏，就有一個有嚴重的線粒體病（mitochondrial disease）。

線粒體有自己的基因，它不會影響嬰兒的相貌等特徵。

「三親育子」

所謂「三親育子」技術，就是利用與人工受孕IVF類似的手段，將來自父母的基因與一位婦女捐贈者的健康線粒體結合在一起。

從這位婦女引入的基因只佔嬰兒總基因的0.1%。而這個基因校正將一代一代傳下去。

如果有關這項技術的立法今天在英國議會獲得通過，第一個「三親嬰兒」將在明年出生。

但這項技術引發了有關道德問題的激烈爭論。

贊成反對

包括獲諾貝爾獎的英國科學家和來自世界14個國家的40位著名科學家支持通過立法允許使用這項技術。

英國教會等許多其它組織則激烈反對。

反對的主要理由是它將為未來的「轉基因嬰兒」打開大門。

所謂「轉基因嬰兒」，就是為了容貌、智商或消除所有病患而改變基因，「設計嬰兒」。

（撰稿：騰龍 責編：尚清）