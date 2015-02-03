英國華人政治生活系列二: 政治冷感解凍？

編者按：英國將在2015年5月舉行大選，屆時來自英國各政黨的候選人將要角逐英國議會下議院的650個議席，其中包括9名華裔候選人，而選舉結果也將決定英國未來五年的政治版圖。在英國大選舉行之前，BBC中文網特約撰稿人何越採訪了十二位來自香港、馬來西亞及大陸的幾代活躍在英國政壇前沿的華人及學者，試圖為您描繪一幅英國華人政治生活大圖景。

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一直以來，政治冷感被視為是英國華人社區揮之不去的一個心病。不過，進入2015英國大選年，這個一向政治冷感的社群似乎出現了解凍的跡象。

在不少英國人來看，大多數英國華人都遠離政治，甚至不願意參加選舉投票。為此，英國華人參政計劃副主席韋文浩說：「在許多華人眼裏，政治就像毒藥一樣，他們普遍對政治抱著不信任及懷疑態度，而且會說：政治與我無關，何必參加？」。

目前，在英國國會下議院裏並沒有華裔議員，而地方議會中的華裔議員也寥寥可數。雖然英國華人居民人口有40萬之多，但華人對英國政壇幾乎沒有任何影響力，其政治地位弱於印巴族及黑人族群，也是不爭事實。

政治冷感原因

Image copyright BBC World Service Image caption 工黨國會議員候選人歐文的母親是一名馬來西亞華人

將代表工黨參加今年大選的華裔議員候選人歐文表示：「華人一直以謙虛恭敬為美德，且華人父母從來都望子成龍，希望孩子成大器，有錢有地位。可在英國媒體筆下，政治家常常是被批評和諷刺的對象，而且收入也不多。因此，對許多華人父母而言，與其從事政治，還不如做牙醫和律師來得實際。」

華人自民黨首任主席杜淑真也認為，「從政是一個較有風險的職業 – 誰也不能確保自己能勝選！且為了解相關知識與技巧，常常需要付出大量無償勞動。就算華人對政治感興趣，可為了謀生和照顧家人，政治不可能排在生活首位。」

的確，參與政治不僅需有為公眾服務的熱情，還要有時間，精通英語，且無緊迫的經濟壓力。而第一代甚至第二代的華人移民，初來英國，人生地不熟，一切從零開始，從政之事實在是過於「奢侈」的事。

Image copyright BBC World Service Image caption 英國杜倫大學教授克雷格

而英國杜倫大學教授克雷格指出，「華人廣泛分散居住在英國各地，是造成華人參政難的主要原因之一。」

在英國，無論在鄉、鎮、市、郡、國家議會各種級別競選議員，都需要獲得本選區居民的多數投票。而英國華人居住分散，少有華人人口佔多數的選區。因此，華人如想參選，除非受到選區白人及其他少數族群選民的廣泛支持，否則難以成事。

為此，前保守黨區議員陳德樑以自身經歷認為：「要獲得選民支持，必須工作比其他族群更出色，更努力。」

政治冷感解凍

不過，到了2015英國大選年，華人社會的政治冷感的社群似乎逐漸開始「解凍」。更讓人感到意外的是，迄今已經產生了九位華裔國會議員候選人，在人數上超過了2010年。

此外，英國華人參政計劃也在積極行動，力爭在今年五月大選前可以動員15萬華人參加大選選民登記。這種種新氣象，似乎展示著著華人政治生活已經進入新紀元。而長期被認為政治冷感的華人社群，似乎也要翻開政治新篇章。

出現這種轉變主要有兩大原因。首先英國華人經濟水平及社會地位提高，也促使更多華人從政。

Image copyright BBC World Service Image caption 保守黨國會議員候選人王鑫剛是來自中國東北的移民

華人移民第三代從小耳濡目染民主選舉文化，又受了良好教育，成為社會精英專業人士，不須再為幾斗米折腰，眼界寬廣，出來參加政治事務，似乎是水到渠成之事。

例如，保守黨國會議員候選人黃精明，就是一位在英國出生長大的律師，他一直希望可以幫助他人。後來他把握機會成為了一名上議院議員的顧問，而介入社區事務、公共政策及外交事務的經歷讓他可以實現夢想，幫助更多的人。

大陸華人第一代雖然移居英國時間不長，但多為留學生，家境普遍中產偏上，自身素質較高。來自 中國大陸的保守黨國會議員候選人王鑫剛是倫敦金融城某投資銀行高級經理，他說：工作是會退休的；可政治是我的興趣，我會幹到老。

政治組織推動

此外，越來越多的華人政治組織重視華人社區並積極組織活動，也有助於部分英國華人逐步消除政治冷感。

杜淑真曾是2010年英國國會選舉及倫敦市議會選舉候選人，她與陳德樑均來自香港，投身政治純屬個人行為。但現在，尋找及培養候選人正越來越成為一個有組織的行為。在過去十年中，英國三大主要黨派已分別建立了華人分部，分別是保守黨華人之友、華人工黨及華人自民黨。

保守黨國會議員候選人何易是一位皇家特許工程師，他在接受BBC中文網採訪時提到：保守黨華人之友一直不停地邀請他參加活動，而且都是免費的。他每次傳送回總部的問題也都能得到及時誠懇的回復，這種真誠的態度打動了他。

與此同時，民間政治組織英國華人參政計劃也順勢而生。這個由律師李貞駒創建的機構，就像是一家民間中心政治機構，與各大華人政治組織及華社各群體緊密聯繫。同時鼓勵華人參加大選投票，並代表華人在英國主流社會發聲。

Image copyright BBC World Service Image caption 英國上議院的華裔議員韋鳴恩男爵來自保守黨

保守黨上議院議員韋鳴恩男爵也對BBC中文網表示：「我一直鼓勵有更多的華人參與到政治生活中來，因為這是讓華人聲音被主流社會政治制定者聆聽的重要方式之一。在未來幾年裏，我期望與更多的華裔及機構合作，在英國議會裏攜手發聲。」

今年5月，英國將舉行大選，屆時華裔候選人能否取得零的突破，使英國議會下議院首次出現華人面孔，相信也讓不少英國華人對此次大選多了一層特別的期待。

（撰文：何越/責編：李文）