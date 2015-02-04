數據公司：英格蘭空商鋪顯南北差異

Image copyright PA Image caption 不過，即便南北差異明顯，該公司說，這種情況也已經得到了改善。該公司說，自從2012年以來，商鋪的平均空置率已經有所下降。

一份最新的研究報告顯示，英格蘭北部城鎮空置商店的數量是南部城市的兩倍。

這家名為「地方數據公司」（Local Data Company）的數據提供商統計了3000個市鎮與購物中心和零售店等。該公司說，在北部，五家商鋪中的一家是空的；而在南部，十家商鋪中才有一家空置。

不過，該公司說這種南北差異明顯情況已經得到了改善。該公司說，自從2012年以來，商鋪的平均空置率已經有所下降。

去年下半年，商鋪平均空置率為13.3%，較上一年同比下降0.8%。但相較2012年2月14.6%的峰值，還是低了很多。

「地方數據公司」的報告指出，英格蘭東北部的商鋪受到經濟不景氣影響最大；在2014年的下半年，該地區商鋪空置率達18.8%。

「五個空置的曼城」

Image copyright Getty Image caption 數據還顯示，在過去的六年裏，表現最糟糕的地區為英格蘭的西北部。而倫敦則是最好的區域，該數值僅為8.7%。

數據還顯示，在過去的六年裏，表現最糟糕的地區為英格蘭的西北部。而倫敦則是最好的區域，店鋪空置率僅為8.7%。

「地方數據公司」的總監馬修·霍普金森（Matthew Hopkinson）說，最糟糕的小鎮商鋪空置率達25%以上，「即四家商店中有一家是空置的，且無改善跡象。」

他還說，在「地方數據公司」跟蹤的商鋪中，有20%，或者幾乎達一萬家的商鋪已經連續超過三年空置。

「這就好比五個空置的曼徹斯特城，」他補充道。

（編譯：歐陽成/責編：李莉）