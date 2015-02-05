情人節將臨：英國最不浪漫城市揭曉

Image copyright Thinkstock Image caption 五分之一的英國人會選擇與相愛的人一道來倫敦旅遊。

情人節將臨，不少人都在尋找浪漫。於此之際，由Hotel.com評選的英國最不具浪漫色彩的城市和地區揭曉，位於英國東部的城市赫爾市（Hull）位居榜首，成為英國人心中最不浪漫的地方。

英國著名詩人菲利普·拉金（Philip Larkin）曾形容赫爾是「特別糟糕」的。

無獨有偶，威爾士詩人狄蘭·托馬斯（Dylan Thomas）也把威爾士的城市斯旺西形容為「又醜，又可愛的城鎮」。

英國城市斯勞（Slough）則是去年英國最不浪漫城市的第一名。

既喜也憂

英國首都倫敦則喜憂參半，倫敦被評選為今年英國最浪漫的城市，打敗了去年的第一名湖區（the Lake District）。

五分之一的英國人會選擇與相愛的人一道來倫敦旅遊。

然而，倫敦在英國最不浪漫城市排行榜中也位居第三。

以下分別是今年英國最浪漫和最不浪漫城市前10名的排行榜。

最浪漫城市地區順序為：倫敦（London）、湖區（the Lake District）、康沃爾（Cornwall）、科茨沃爾德（Cotswolds）、愛丁堡（Edinburgh）、莎翁故鄉斯特拉福德（Stratford-Upon-Avon）、約克（York）、德文郡（Devon）、布里斯托（Bristol）、卡迪夫（Cardiff）；

最不浪漫城市順序為：赫爾（Hull）、伯明翰（Birmingham）、倫敦（London）、布萊克浦（Blackpool）、萊斯特（Leicester）、格拉斯哥（Glasgow）、考文垂（Coventry）、斯旺西（Swansea）、利物浦（Liverpool）、謝菲爾德（Sheffield）。

（編譯：凱露 責編：顧垠）