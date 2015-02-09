英國一名年輕人企圖砍殺一名士兵
- 2015年 2月 9日
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據英國法庭聆訊記錄，一名年輕人企圖砍殺一名英國士兵，作案時在路上被逮捕。
去年8月，19歲的茲亞瑪尼在東倫敦街上被捕，他攜帶的雙肩包中裝有一把大約30公分的長刀和一把錘子。
倫敦刑事法庭上聽取的證詞顯示，這名年輕人把當街殺害英國士兵李·裏格比的兩名兇手視為偶像，並偵查倫敦東南地區的軍事營地。
指控方在法庭上表示，茲亞瑪尼在2014年年初皈依伊斯蘭教，被捕之前他向前女友展示過兇器，並曾經把殺害裏格比的阿德波拉傑形容為「傳奇」。
他還曾經告訴前女友，他凖備去「屠殺士兵」。
茲亞瑪尼否認有罪。
指控方還說，被捕時他沒有說什麼。
另外，陪審團還聽取了他在臉書上以別名表示自己支持伊斯蘭教法並「願意為阿拉而死」的證詞。
(編譯：林杉 / 責編：董樂）