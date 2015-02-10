一拳打死拍照者 英父親西班牙出庭受審

Image copyright l Image caption 英國外交部說，它知道西班牙警方的逮捕行動並正在為涉及的英國公民提供領事協助。

一位英國父親因出手阻止一名男子拍攝他的女兒，以涉嫌謀殺罪在西班牙出庭。

這位名叫肯斯（Kainth） 的英國男子據稱用拳頭打了一名叫羅德曼（Rottman）的德國男子，這名德國人隨後在醫院不治身亡。

西班牙警方說，羅德曼最近曾因擁有涉及兒童的淫穢照片而被捕。

這起事件上周末發生在西班亞南部的度假勝地Sotogrande。

居住在西班牙的肯斯當時正與家人一起在當地一家餐館吃飯。據稱他看到羅德曼用平板電腦拍攝他的女兒。

據信，肯斯上前阻止未果，用拳打了羅德曼。

西班牙警方說，羅德曼曾因擁有兒童淫穢照片而被取保候審，但尚不清楚肯斯與他發生爭執時是否知道羅德曼的身份。

英國外交部說，它知道有關的逮捕並正在提供領事協助。

（編譯：騰龍 責編：尚清）