一拳打死拍照者 英父親西班牙出庭受審
- 2015年 2月 10日
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一位英國父親因出手阻止一名男子拍攝他的女兒，以涉嫌謀殺罪在西班牙出庭。
這位名叫肯斯（Kainth） 的英國男子據稱用拳頭打了一名叫羅德曼（Rottman）的德國男子，這名德國人隨後在醫院不治身亡。
西班牙警方說，羅德曼最近曾因擁有涉及兒童的淫穢照片而被捕。
這起事件上周末發生在西班亞南部的度假勝地Sotogrande。
居住在西班牙的肯斯當時正與家人一起在當地一家餐館吃飯。據稱他看到羅德曼用平板電腦拍攝他的女兒。
據信，肯斯上前阻止未果，用拳打了羅德曼。
西班牙警方說，羅德曼曾因擁有兒童淫穢照片而被取保候審，但尚不清楚肯斯與他發生爭執時是否知道羅德曼的身份。
英國外交部說，它知道有關的逮捕並正在提供領事協助。
（編譯：騰龍 責編：尚清）